Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2022 Martedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:L’atmosfera sarà intensa quando l’eclissi solare si manifesterà presto questa mattina, caro Ariete, spingendoti verso la trasformazione, che ti piaccia o no. Questo evento luminoso porterà con sé un’energia distruttiva, che potrebbe spingere alcune persone o situazioni fuori dalla tua vita senza molto preavviso. Anche se il caos potrebbe colpirti, cerca di prendere coraggio nel fatto che l’universo è alla ricerca di modi per modificare il tuo corso in meglio, quindi cerca di non trattenere nulla o nessuno di cui hai bisogno per diventare troppo grande.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Sii più presente in casa oggi, caro Leone, mentre l’eclissi solare dello Scorpione si manifesta nel settore del tuo tema natale che governa gli affari interni. Con così tanta energia che vola nel tuo spazio, sarebbe facile rompere accidentalmente un piatto, incastrare il dito nella finestra o subire le conseguenze di elettrodomestici mal funzionanti. Dovresti anche prestare particolare attenzione a nutrire il tuo cuore e la tua anima, per non soccombere tu stesso al malumore.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le emozioni che hai spinto sotto la superficie potrebbero ribollire oggi, caro Sagittario, mentre l’eclissi solare si manifesta nel settore della tua carta che governa il subconscio. Questo clima cosmico non sarà facile da navigare e potresti sentirti come se il tuo umore fosse incoerente, che va da euforico, a abbattuto o addirittura esausto. Concediti il ​​permesso di prenderti una pausa dal trambusto della tua vita normale, usando questo tempo per elaborare qualunque sentimento emerga in questo momento.

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Il sole e la luna dello Scorpione si allineano nel cielo questa mattina presto, caro Toro, portando un’intensa scarica di energia e l’ultima eclissi solare dell’anno. Sfortunatamente, questo evento luminare potrebbe essere estenuante per te, soprattutto se hai trascurato la tua routine. Anche i principali cambiamenti nella tua vita amorosa saranno innescati da questo clima cosmico, anche se i suoi effetti potrebbero richiedere sei mesi per svilupparsi completamente.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue parole arriveranno più intensamente di quanto potresti immaginare oggi, cara Vergine, mentre l’eclissi solare si manifesta in Scorpione e nel settore del tuo tema natale che governa la comunicazione. Sarà in gioco un elemento distruttivo, il che rende importante che tu sia consapevole di quanto possono essere potenti le parole. Tra i lati positivi, se sei pronto ad abbandonare determinate persone o situazioni, questo clima cosmico ti darà la motivazione per esprimere i tuoi veri sentimenti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca modi per far evolvere la tua immagine e presenza pubblica oggi, caro Capricorno, mentre l’eclissi solare dello Scorpione si manifesta nel settore del tuo tema natale che governa la comunità. Queste vibrazioni possono aiutarti a sfruttare il tuo potere personale e farti un nome, anche se dovrai essere strategico in ogni mossa che fai. Evita decisioni d’impulso, scegliendo invece di concentrarti sul perfezionamento della tua immagine. Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2022 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti irrequieto o avere difficoltà a dormire nelle primissime ore di questa mattina, caro Gemelli, poiché l’eclissi solare si manifesta in Scorpione e nella tua sesta casa solare. Questo clima cosmico metterà una lente d’ingrandimento sulle tue responsabilità e fonti di stress mentre l’universo ti chiede di rielaborare la tua vita quotidiana. Presta molta attenzione a cosa o chi porta più sconvolgimento nella tua vita, cercando soluzioni a tali problemi.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La messa a terra sarà la chiave per sopravvivere al turbolento clima cosmico di oggi, cara Bilancia, mentre l’eclissi solare dello Scorpione si manifesta nella tua seconda casa solare. Questi eventi luminari sono noti per portarci tutti in una corsa sfrenata, anche se ti muovi lentamente e trovi il tuo centro, potresti semplicemente uscire illeso da questo terreno roccioso. Evita di investire in grandi acquisti in questo momento e cerca di non essere sconsiderato con le tue spese.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non fare mosse impulsive quando si tratta della tua vita professionale, caro Acquario, poiché l’eclissi solare dello Scorpione si manifesta nella tua decima casa solare. Queste vibrazioni possono funzionare a favore o contro di te, a seconda di quanto sono calcolate le tue mosse. L’energia in gioco è l’ideale per osservare la tua situazione e prendere nota di dove potrebbero apparire le prossime opportunità. Potrebbe esserci anche la tentazione di studiare i comportamenti di chi ti circonda, anche se sarebbe saggio mantenere l’attenzione sul business e non sulle peculiarità dei tuoi colleghi.

Oroscopo del Giorno 25 Ottobre 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti al centro di tutto oggi, caro Cancro, poiché l’eclissi solare dello Scorpione attiva il settore del tuo tema natale che governa l’orgoglio e l’espressione personale. Mentre questo evento luminare può portare un senso giocoso di potenziamento a modo tuo, c’è il rischio che tu possa subire uno o due lividi dell’ego. Piuttosto che affrontare la giornata con un’indole estroversa, opta per un ruolo più misterioso. Osservare le persone intorno a te ti darà indizi su come ti vedono, permettendoti di adottare un approccio più strategico verso i tuoi obiettivi personali e professionali.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli astri vi mettono di fronte a occasioni irripetibili in campo attivo e professionale quest’oggi: a voi la capacità di saperle afferrare con mano rapida e ferma. Nel privato Nettuno e il Sole allargano i vostri orizzonti conoscitivi e, specie se siete nati a ottobre, vi pungolano a mutare ambiente sociale, a relazionarvi con persone nuove, ma, soprattutto diverse da quelle che abitualmente frequentate. State per prendere nuove strade e saranno quelle che vi condurranno verso un’evoluzione personale e spirituale molto significativa. Per quanto riguarda il fitness, vivaci e rinvigoriti, godete dei felici passaggi planetari di Venere, in special modo se siete nati in questi giorni, che illumina la vostra bellezza fisica, specie se appartenete al gentil sesso.

I pianeti dell’emozionalità sono in ottima posizione e così pure quelli dell’ardore erotico. Cosa chiedere di più al cielo, se siete single? Seguite il vostro intuito e riuscirete dove altri hanno fallito. Specie nel conquistare cuori di pietra impenetrabili.

Plutone, vostro pianeta guida, vi aiuta nell’ambiente lavorativo a gestire difficoltà che vi toccano solo di riflesso, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di novembre. Con la vostra consueta grinta, riuscirete a superare i problemi di altri colleghi che sembravano insolubili.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Preparati per intensi momenti di illuminazione, elevate capacità psichiche e segni dall’universo, cari Pesci, mentre l’eclissi solare dello Scorpione si manifesta nel settore del tuo tema natale che governa la spiritualità. Ottieni il massimo da queste vibrazioni potenti e trasformative dedicando una parte della tua giornata alla meditazione, alla magia o alla preghiera, poiché l’altra parte sarà desiderosa di assisterti e guidarti. Stabilire le intenzioni intorno alla tua spiritualità o ai tuoi obiettivi di manifestazione porterà anche risultati rapidi, anche se dovresti ricordarti di usare il discernimento e fare attenzione a ciò che desideri, poiché questa energia è tutt’altro che prevedibile.