L’anima street del nuovo orologio Big Bang Tourbillon Hublot

Samuel Ross disegna la nuova versione di un’icona per le nuove generazioni

Con l’orologio Big Bang Tourbillon Hublot, Samuel Ross scrive la grammatica del lusso per le nuove generazioni: è l’alternarsi di materiali artificiali e naturali posti in un’armoniosa convivenza per un’anima street, senza dimenticare un accenno al passato che ne certifica il valore.

Ergonomia e resistenza, date dal caucciù e dal metallo, sono esaltate dall’equilibrio cromatico di arancione e grigio.

L’orologio Big Bang Tourbillon Hublot ha un diametro di 44 millimetri e uno spessore di 13,75; il quadrante, inchiodato alla cassa da sei viti, è sormontato da un vetro zaffiro attraverso il quale si intravede una rete di 282 componenti del movimento automatico, con una riserva di carica di 72 ore.

Impermeabilità garantita fino a 3 atmosfere. In tiratura limitata a 50 pezzi, la nuova creatura è stata presentata a un pubblico di star dello spettacolo e dello sport, Adam Gallagher, Tyrod Taylor, YK Osiris, Tanner Reese…, nella boutique di New York.

Una meraviglia di pura maestria svizzera da 116mila dollari che sembra voler coinvolgere le masse in un’operazione di gentrificazione che non riguarda tanto l’oggetto in sé, quanto invece il racconto del programma decennale Hublot Loves Art che ha già coinvolto alcuni dei nomi più in vista delle generazioni Millennial.