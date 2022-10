Mini Concept Aceman: la concept car elettrica a tema Pikachu 

Mini Concept Aceman

Mini Concept Aceman è un esperimento che avvicina due mondi, quello dell’automotive e del videogioco

Mini ha collaborato con Pokémon per sviluppare Mini Concept Aceman, una concept car a tema Pikachu con la quale ha aperto la Gamescom di Colonia, la fiera europea più importante dedicata al mondo del videogioco.

Mini Concept Aceman è completamente elettrica , da qui la scelta di dedicarla al personaggio principale della saga, e non è altro che un antipasto della nuova crossover Mini elettrica che dovrebbe debuttare nel 2023.

L’auto punta tutto sulla gamification con spettacolari effetti sulle luci anteriori e posteriori che vanno a formare la bandiera del Regno Unito come già presente sulla gamma in questo momento.

Mini ha presentato anche l’esclusiva modalità Pokémon: il guidatore sarà accompagnato dall’iconico Pikachu o dalla conosciutissima Poké Ball sul display OLED che prenderanno il posto dello strumento centrale, una volta attivata la modalità Experience.

Attraverso un’avanzata tecnologia di proiezione, l’animazione a forma di fulmini digitali si estende sulla dashboard, sulle porte anteriori e sul cofano. Ma la parte più interessante di questa auto è che puoi collegare la tua console di gioco all’auto e utilizzare il proiettore esterno montato sul veicolo per visualizzare il tuo gameplay su qualsiasi superficie parcheggiata di fronte alla tua auto. Ovviamente, è necessario che sia buio e che la superficie sia piana e alla distanza giusta per non far sì che la proiezione non sembri deformata.

Si tratta di un modello che difficilmente si troverà in concessionaria a breve, ma senza dubio è un esperimento interessante per cercare di avvicinare due mondi, quello dell’automotive e del videogioco, apparentemente distanti.