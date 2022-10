Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì

Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui camminerai e all’improvviso sentirai un artista di strada suonare. Improvvisamente i tuoi piedi inizieranno a muoversi e presto starai ballando. Ti ritrovi a ballare per il resto della città. Non ci vorrà molto per farti impazzire. Una volta che inizierai, potrebbe essere difficile smettere!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Non lasciare che le insicurezze delle altre persone o la comprensione superficiale di un problema ostacolino i tuoi progressi. C’è un netto vantaggio nel modo in cui ti avvicini alle cose. Sentiti libero di esercitare la tua volontà su coloro che hanno bisogno. Se sei sicuro della risposta, non essere timido nel dirlo. Se alle persone non piace il modo in cui guidi, non è necessario che ti seguano.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sentiti libero di fare shoppin, Sagittario. Già che ci sei, potresti anche scegliere alcune cose per gli altri. Sei in grado di essere in sintonia con lo spirito piacevole delle persone intorno a te. D’altra parte, se sono particolarmente negative o irritabili, non esitare ad andare altrove. Sfortunatamente, potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi.

Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐EXCELLENT:Non prendere cose che non ti appartengono, Toro. I tuoi occhi penetranti sono inclini a individuare cose che si possono facilmente mettere in tasca, anche se nel profondo sai che quelle cose non sono fatte per te. La tua immaginazione potrebbe cercare di convincerti che va bene eseguire manovre così subdole e potresti essere tentato. Non illuderti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Ti starai chiedendo su quale spalla dovresti piangere, Vergine. Di solito la tua è la spalla che tutti gli altri amano usare. Il colletto della tua camicia è probabilmente fradicio ormai, grazie a tutte le lacrime che hanno versato. La tua compassione per gli altri è sicuramente uno dei tuoi più grandi punti di forza, ma sii consapevole del fatto che può anche essere una delle tue più grandi debolezze.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È probabile che tu graviti verso coloro che possono mettere in scena uno spettacolo e portare la tua immaginazione in una terra lontana oggi, Capricorno. Cerca questa qualità negli altri invece di rivolgerti alla TV. Se non stai attento, potresti finire sul divano tutto il giorno, senza parlare con nessuno. Prendi nota che la vita reale è molto più arricchente di qualsiasi cosa possa arrivare attraverso le onde radio. Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non pensare troppo a ciò che “dovrebbe” accadere dopo, Gemelli. La verità è che le cose non vanno necessariamente nel modo in cui sono pianificate, quindi non contare su qualcosa che non ha alcuna garanzia di realizzarsi. Attieniti al tuo modo di fare le cose e cerca di non rimanere troppo attaccato ai risultati. La chiave ora è godersi il processo.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi carboni bruciano da un pò e c’è molto fumo che fuoriesce dalle tue braci annerite, Bilancia. La buona notizia è che oggi potrebbe esserci una grande raffica di vento, che funge da catalizzatore che accende le fiamme. Hai fornito il calore e il carburante. L’elemento mancante dell’aria sta finalmente arrivando, quindi preparati. Il fuoco tende a riscaldarsi rapidamente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Connettiti con coloro che ti portano in alto e incoraggia le tue fantasie oggi invece che assecondare coloro che cercano di portarti alla realtà, Acquario. C’è bisogno che tu brilli più del solito, e non c’è motivo per cui questo desiderio non debba essere esaudito. Tutto funzionerà magnificamente per te fintanto che ti allineerai con persone ammirevoli e cause nobili, quindi provaci.

Oroscopo del Giorno 10 Ottobre 2022 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Innaffia le tue piante oggi e assicurati che ricevano abbastanza luce, Cancro. Se non hai piante, cogli l’occasione per andare al vivaio e prenderne un paio per la tua casa o il tuo ufficio. Nutri le cose organiche nella tua vita per aiutarti a ricordare le tue radici, che sono estremamente importanti per te in questo momento. Immergiti nella profondità della Terra per comprendere l’ambiente che ti circonda.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un quadro astrologico che diventa di giorno in giorno sempre più positivo. È Mercurio Vergine ad annunciare un cambiamento di scenario per voi molto positivo. Plutone, dal canto suo continua ancora la sua positività dall’amico Capricorno. A proposito di quest’ultimo, pianeta della grinta, delle risorse di rinascita, della soddisfazione degli appetiti, vi sta portando novità positive che toccano un po’ tutte le sfere della vostra vita. Continuando un periodo prospero sotto tutti i punti di vista, specie se siete nati in novembre.

Mercurio in Vergine fa piovere i suoi benefici influssi su di voi. Vi distinguerete con il vostro partner per la vostra agilità mentale, l’astuzia e il senso dell’umorismo. In casa e nell’ambito amicale sarete capaci di intrattenere e divertire. Anche Nettuno dagli amici Pesci e se siete nati nella terza decade fa la sua parte e vi regala una carica di bell’entusiasmo in amore. Approfondite il rapporto di coppia, ritagliandovi spazi diversi al di fuori di una frequentazione con famiglia e amici. Venere vi suggerisce tuttavia di esprimere con più vigore il vostro sentimento d’amore.

Non vi curate delle critiche in ufficio, se anche oggi di sabato lavorate e andate avanti per la vostra strada con coerenza e senso di responsabilità. Plutone spiana i vostri passi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente ora sei sul punto di completare una mossa importante di qualche tipo. La tua prima reazione potrebbe essere quella di sederti in una deliberazione solitaria mentre combatti con i pro e i contro di ogni parte della situazione. Cerca di non sovraccaricare la testa con troppi dettagli. Guarda il quadro generale. Forse troverai la risposta che cerchi durante una passeggiata. Durante quel periodo, puoi liberare la testa dal disordine non necessario.