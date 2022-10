Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2022 Giovedì

PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non buttarti a capofitto nel lavoro, Ariete. La pulizia e il riordino possono sicuramente aspettare un altro giorno. Le energie di oggi indicano che parlare con amici e familiari dovrebbe essere la tua priorità principale. Considera di passare il pomeriggio facendo attività con i tuoi figli. Assumi una baby sitter per la sera. Ti farebbe bene uscire con il tuo partner!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Pensi a te stesso come a una persona pratica Leone, ma oggi i tuoi pensieri potrebbero volgersi al mistico e allo spirituale. Il tuo intuito ora è forte e ti consente di sintonizzarti sui sentimenti dei tuoi cari. Questo ti permette di essere empatico e comprensivo, cosa che il tuo partner apprezza particolarmente. La tua intuizione può ispirarti ad affrontare un problema in un modo nuovo. Lascia vagare la tua mente e guarda cosa succede.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei stato così impegnato in queste ultime settimane che potresti aver inavvertitamente trascurato la persona speciale della tua vita, Sagittario. È stato divertente stare in giro insieme, ma questo ha lasciato poco tempo per la vicinanza e le coccole. Prova a rimediare oggi. In effetti, potrebbe essere necessario un pisolino di metà pomeriggio. Perché non invitare il tuo lui a unirsi a te?

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che i tuoi pensieri siano completamente rivolti al lavoro. Per quanto dovresti dedicare il tuo tempo libero alla famiglia, non puoi evitare il modo in cui sei tarato, Toro. Quando sei a casa, puoi sgattaiolare via per controllare la tua posta. Forse telefoni di nascosto al tuo socio. La tua famiglia alza gli occhi al cielo, ma generalmente capisce e perdona il tuo comportamento folle. Assicurati di attivare il fascino extra, per ogni evenienza!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente incontrerai un pò di opposizione insieme alle energie planetarie di oggi, Vergine. Anche quelli che di solito sono dietro di te sembreranno poco collaborativi. Cerca di non lasciare che questo ti infastidisca troppo. Decidi di seguire il tuo istinto e di lavorare da solo se necessario. Una volta che hai avuto la possibilità di far avanzare le tue idee da solo, puoi presentarle di nuovo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È possibile che un grande cambiamento sia in serbo per te, Capricorno. Può darsi che ti rendi conto che la tua attuale casa e il tuo quartiere non sono più adatti. Se hai giocato con l’idea di trasferirti, oggi potresti ricevere alcune notizie che ti motivano a trasformare la tua fantasia in realtà. Questo è un buon giorno per esaminare gli annunci immobiliari. Potresti essere piacevolmente sorpreso da ciò che trovi. Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2022 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa è una buona giornata per le questioni finanziarie, Gemelli. Con le tue carte di credito esaurite, potresti pensare che il tuo conto bancario non sia in piano come potrebbe essere. Ma oggi è probabile che tu riceva alcune notizie che indicano il contrario. Potresti ottenere un guadagno inaspettato o scoprire che il tuo portafoglio sta generando rendimenti proficui. È una buona giornata per occuparti delle scartoffie.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che i tuoi pensieri oggi si rivolgano alla definizione di obiettivi per il futuro, in particolare per quanto riguarda la tua carriera. Sebbene tu abbia fatto molti progressi negli ultimi mesi, vorresti vedere ancora più movimento in avanti. Questo sarebbe un ottimo giorno per iniziare a pensare a modi concreti per farlo accadere, Bilancia. Perché non organizzare una riunione in famiglia? È probabile che dia degli ottimi consigli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse hai speso un bel pò di soldi ultimamente e stai trattenendo il respiro in attesa che arrivino le bollette. Una rapida resa dei conti oggi probabilmente produrrà alcune notizie meravigliose. Meraviglia delle meraviglie, sembra che tu abbia rispettato il tuo budget, Acquario! Cerca di non reagire in modo eccessivo alla notizia. Lascia al tuo portafoglio e libretto degli assegni un pò di tempo libero.

Oroscopo del Giorno 29 Settembre 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti piuttosto pigro oggi Cancro, e meriti sicuramente di sentirti in questo modo! Ti meriti un pò di tempo libero dopo tutte le attività della scorsa settimana. Regalati un vero giorno libero. Fai solo quello che vuoi, che si tratti di guardare un film o passare il pomeriggio a mollo nella vasca. Indulgenza totale. Rilassati.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie planetarie di oggi stanno stimolando la tua ambizione, Scorpione. I problemi legati alla tua vita professionale potrebbero essere molto presenti nella tua mente. Potresti escogitare modi per promuovere la tua carriera. Forse cerchi una promozione o stai pensando di cercare un altro lavoro. Questo è il momento ideale per mettere in atto piani specifici per il futuro.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Penultima giornata del mese di settembre che vi trova scattanti e carichi di energie! È tutto un tripudio di astri a voi favorevoli! La Luna, Giove, Urano, Nettuno, Plutone e Saturno, numi astrali potentissimi in buon aspetto, vi danno grinta, forza di volontà e spirito di trasgressione tipici del vostro segno, specie se siete nati nella prima e nella terza decade pescina. Con tali pianeti in felice aspetto per il vostro segno, l’attività fisica non vi affatica e potete vivere un vero ritorno di giovinezza, anche se siete avanti con l’età.

Vi intendete alla perfezione con una persona che di recente ha colmato lo spazio sentimentale mancante nel vostro cuore. Se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 del mese di marzo, preparatevi a un momento di fortunata espansione emotiva e di completezza nell’unione. Non sprecate questi straordinari favori celesti!