Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2022 Mercoledì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Cielo di fine mese mediamente promettente sotto tutti i punti di vista, continua insomma per voi il periodo positivo incoraggiato da Giove favorevole nel vostro segno. Potrete fare affidamento su un intuito discreto per sciogliere dubbi e procedere spediti in ogni settore della vostra vita, ma non vi manca anche una memoria “da archivio”, che vi torna utile in ogni momento e specie se siete nati nella prima decade arietina. La configurazione planetaria di fondo resta comunque per voi positiva con Marte, Saturno, Nettuno benefici; la vostra adattabile personalità troverà modi estrosi per imporsi e vincere, su tutti i fronti.

Non esagerate in atteggiamenti che avvolgono in un caldo abbraccio la persona amata, che potrebbe sentirsi un pò troppo pressata dalle vostre calorose attenzioni. Il Sole, provocatorio ma benefico, vi aiuta a dosare la vostra espansività affettiva con maggior cura, specie se siete nati nella prima decade. Saturno bello tutela intanto i vostri affetti più veri.

Attivissimi nel risolvere ogni piccolo problema che riguardi l’attività professionale, vi concentrate in questa giornata anche sui programmi futuri. Urano è un ottimo consigliere delle sagge scelte che farete, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È stato detto che non si può mai avere troppi amici Leone, ma oggi potresti chiederti se è davvero così. Il tuo telefono potrebbe squillare continuamente. Una persona dopo l’altra ti chiederà consiglio e la tua famosa spalla su cui piangere. Sii paziente. Un giorno anche tu potresti aver bisogno che quella persona sia lì per te. Cerca di ascoltare e mantenere il tuo senso dell’umorismo alto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Generalmente sei una persona molto socievole Sagittario, e oggi non vorrai rallentare. Gli inviti alle feste, da intimi caffè a grandi feste di quartiere, continuano ad arrivare, ma soppesa i pro e i contro di partecipare con attenzione. Dire di no va contro la tua natura perché non vuoi perderti nulla. Ma in questo momento devi scegliere la cosa più importante per te e lasciare il resto.

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere troppo libero con i tuoi soldi in questo momento, Toro. Di solito stai attento, ma lo spirito di generosità e abbondanza è sicuramente nelle tue corde. Sei più propenso a essere generoso con le persone a cui tieni. Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, potresti farti prendere dal panico, ma non farlo. Sei bravo a fare soldi. Segui il tuo cuore, entro i limiti!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un piccolo raduno di qualche tipo potrebbe attirare te e la tua famiglia stasera, Vergine. Forse ti organizzerai per incontrare degli amici. Potresti sentirti bene a stare fuori con le persone che ami, ma è probabile che tu sia stanco entro la fine dell’evento. Assicurati di fortificarti con cibo nutriente durante il giorno. Prenditi cura di te per divertirti un pò.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tu e altri membri della tua famiglia potreste improvvisamente decidere di fare un’altra pulizia profonda della casa, Capricorno. Di solito questa sarebbe una buona idea, ma oggi non ne ha davvero bisogno e potresti lavorare troppo e fare troppo. Hai davvero bisogno di pulire i tuoi armadi adesso? Spolvera e passa l’aspirapolvere, poi abbelliscilo con alcune decorazioni e per ora dovrebbe essere sufficiente. Rilassati! Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Di solito ami parlare Gemelli, ma in questo momento probabilmente hai raggiunto il tuo limite. Hai partecipato a una serie di riunioni e parlato con molte persone nell’ultima settimana o giù di lì, e ora vuoi rilassarti tranquillamente a casa. Se gli amici o i familiari insistono perché tu chatti con loro, non aver paura di dire di no. Tutti sanno quanto sei stato impegnato. Prenditi del tempo per te stesso e rilassati.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero esserci troppe telefonate all’ordine del giorno, Bilancia. Potresti anche avere qualche commissione dell’ultimo minuto da fare nel tuo quartiere. Non sarà facile, probabilmente a causa di ritardi, chiusure e traffico imprevisti. Tuttavia, il tuo senso di eccitazione ed entusiasmo ti aiuterà a tollerare condizioni che normalmente sarebbero molto frustranti. Inoltre, ti stai divertendo!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Troppe persone potrebbero pretendere il tuo tempo in questo momento, Acquario. Alcuni possono avere preoccupazioni reali e hanno bisogno del tuo aiuto, ma altri hanno problemi che dovrebbero davvero affrontare da soli. Usa il tuo intuito per fare la differenza perché non sarai in grado di aiutarli tutti. Un’amica potrebbe avere bisogno più urgente. Se puoi aiutarne solo uno, fallo.

Oroscopo del Giorno 28 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei concesso troppe prelibatezze, Cancro? Potresti sentirti male a causa di tutta questa abbondanza. Probabilmente dovresti prendertela con calma. Pensa a riorganizzare le tue priorità. Un secondo pezzo di torta al cioccolato è più importante della tua energia e della tua salute? Indulgere può essere importante per la tua psiche, ma non dimenticare la moderazione e non dimenticare che ci sono molti altri modi per farlo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver perso il solito controllo e speso troppi soldi ultimamente, Scorpione. Non preoccuparti. È stato tutto per una buona causa. Non è niente che non puoi gestire, e certamente non abbastanza per mandarti in bancarotta. La situazione è comunque solo temporanea. Il quadro finanziario sarà ottimo nei mesi a venire. Sfruttalo al meglio!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario completare un sacco di lavoro creativo entro oggi, Pesci. Se sei professionalmente coinvolto nella scrittura, una scadenza potrebbe incombere. Potrebbe essere difficile farlo perché i familiari e gli amici potrebbero chiamare e inviare messaggi costantemente, il che ti impedirà di concentrarti. La migliore linea d’azione potrebbe essere quella di andare in un posto tranquillo, come una biblioteca, e lavorare lì. Pensaci!