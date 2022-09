Oroscopo del Giorno 7 Settembre 2022 Mercoledì

BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Apparentemente cattive notizie sulla tua situazione finanziaria potrebbero sconvolgere la tua natura solitamente equilibrata. Esamina attentamente la questione prima di farti prendere dal panico, Ariete. Potrebbe essersi verificato un errore del computer o un altro errore, o forse qualcuno ti ha confuso con qualcun altro. Adotta misure per correggere l’errore. È una seccatura, ma sarai sollevato di sapere che tutto era meglio di come sembrava.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Un membro della famiglia potrebbe essere depresso e non essere pronto a parlare di ciò che non va. Il suo umore potrebbe diffondersi a tutti gli altri, quindi potrebbe essere una buona idea chiedere cosa c’è che non va. Fai notare che gli stati d’animo sono contagiosi! Non forzare il problema, Leone. Sarebbe peggio. Un certo numero di chiamate potrebbe interrompere il tuo lavoro, cosa che potresti trovare irritante. Non aver paura di lasciare che la segreteria telefonica riceva le chiamate.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:La stanchezza potrebbe farti sentire un pò svogliato oggi Sagittario, e probabilmente vorrai restare a casa a letto piuttosto che andare da nessuna parte. Questo va contro la tua normale inclinazione, quindi potresti essere tentato di mordere il proiettile e uscirne nonostante il tuo malessere. Non cadere in questa trappola. Riposati un pò in modo che quando devi assolutamente uscire, sarai di nuovo te stesso.

Oroscopo del Giorno 7 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sorgere una situazione spiacevole. La tua prima reazione potrebbe essere quella di proteggere coloro che ti sono più vicini dalla verità. Potresti essere tentato di mentire o almeno evitare di menzionare la situazione. Non cedere alla tentazione, Toro. Il tuo desiderio di proteggere i tuoi cari è comprensibile, ma potrebbe causare problemi. Non puoi proteggere le persone da tutto. La maggior parte delle persone preferisce conoscere i fatti.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: La disinformazione potrebbe diffondersi nella tua famiglia o nel vicinato e causare inutili sconvolgimenti. Non credere alla lettera ai pettegolezzi o alle voci che senti oggi fino a quando non lo verificherai tu stesso, Vergine. Potrebbe rivelarsi una tempesta in una teiera. Questo non è un buon momento per pianificare o fare un viaggio di alcun tipo. Potrebbero verificarsi ritardi o incidenti.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe sembrare che un amante o un amico intimo sia uscito dalla scena, e questo potrebbe farti preoccupare, confonderti e chiederti se questa persona non è interessata a continuare una relazione con te. Non lasciare che la tua insicurezza abbia la meglio su di te. La persona ha i suoi problemi e alla fine vorrà una spalla forte e comprensiva su cui piangere. È probabile che tu sia quella persona!

Oroscopo del Giorno 7 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe andare a mille miglia all’ora oggi. Potresti essere inondato di nuove idee e informazioni che potrebbero causare sovraccarico mentale. Scrivi tutto se puoi. Potrebbe essere consigliabile uscire a fare una passeggiata o un altro esercizio. Questo sovraccarico intellettuale potrebbe produrre energia nervosa in eccesso di cui avrai bisogno per lavorare.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Continuate ad accorgervi che la buona fase, inaugurata da qualche giorno, è una tendenza duratura e positiva. La nuova configurazione astrale infatti, ha predisposto per voi un periodo eccellente, con Luna, Venere, Mercurio, Saturno e Sole in posizioni favorevoli a infondervi ottimismo e voglia di fare: e non importa se non tutto va proprio alla perfezione. Giove Ariete continua invece a esservi ostile nel panorama zodiacale, creandovi nervosismi e irrequietezze, per i nati in settembre in special modo. Ma sarà con l’intelligenza, la flessibilità e con il vostro impareggiabile savoir-faire, che risolverete ogni contrarietà.

Mercurio e Venere positivi vi benedicono in uno dei momenti più interessanti sentimentalmente dell’anno, impregnato di atmosfere lirico poetiche e di atmosfere particolarmente felici per le unioni giovani. Non dimenticate, però di curare anche la parte passionale che tanta importanza riveste nel ménage di coppia.

Il vostro nume tutelare, Venere, in posizione felice per tutto il resto della giornata, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre, vi dona la capacità di comprendere (come nessuno sa fare), quel che succede oggi. Nulla vi sfuggirà specialmente in famiglia: dagli umori dei figli a quelli dei genitori, sarete dei veri e propri “radar”!

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Gli interessi di carriera potrebbero essere messi in cortocircuito da pettegolezzi, voci e politiche d’ufficio. Qualcuno ha un’agenda ed è probabile che non si preoccupi troppo dell’effetto sulla vita degli altri di rapporti subdoli. Se senti di questi avvenimenti Acquario, fai il possibile per fermarli prima che ti sfuggano di mano. In questo modo puoi proteggere i tuoi interessi professionali e quelli dei tuoi colleghi.

Oroscopo del Giorno 7 Settembre 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Le preoccupazioni per la situazione del partner o di un caro amico che sembra depresso potrebbero affliggerti oggi, tuttavia potresti esitare a contattare questa persona e chiedere cosa c’è che non va perché non vuoi intrometterti. Ma, dovresti. Non tutto è così male come sembra e la tua preoccupazione sarà apprezzata. Stanotte, riposati un pò. Hai lavorato troppo duramente.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino a te potrebbe non essere del tutto onesto. Questa persona potrebbe evitare di dire la verità o nasconderti qualcosa per proteggerti. Fidati del tuo istinto, Scorpione. Se qualcuno ti dice qualcosa di importante che non suona vero, controllalo prima di accettare le parole. Questo non è un inganno vizioso, ma solo protettivo. Ma proteggere qualcuno dalla verità a volte può ritorcersi contro!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse è da tempo che stai programmando un viaggio o un ritorno a scuola. Tuttavia Pesci, una lettera o una telefonata piuttosto inquietante potrebbe mettere a repentaglio i tuoi piani e lasciarti sull’orlo della delusione. Se osservi attentamente la situazione, potresti scoprire che non ti riporta molto indietro. Puoi prendertene cura senza sacrificare ciò che desideri.