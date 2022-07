Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2022 Giovedì

ARIETE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scenario che ti vede carico di energia, pronto a viverti l’imminente ultimo weekend di luglio con la classica velocità che si imprime in ogni settore e in ogni direzione tu voglia portare la tua vita. Grandi propulsori di questa energia sono il Sole e Mercurio, dal Leone ora in ottima posizione per l’Ariete. La loro azione si esprimerà come notevole entusiasmo nel realizzare, nel decidere, nel prendere posizioni nette. I nati tra 4 e 7 aprile, è opportuno, però riflettano prima di agire. I rischi dell’impulsività e di scelte fatte in maniera precipitosa appaiono piuttosto elevati.

Il tuo cuore batte forte per un nuovo amore che è sorto da poco all’orizzonte. La tua esplosiva volontà di proiettarti su questa passione è commovente. Se siete nati nella terza decade del vostro segno, tuttavia, Plutone vi è ancora ostile e suggerisce di tenere una posizione attendista. Avendo fatto voi il primo passo, darete pure all’altra parte la possibilità di scoprirsi e dire la sua.

Saturno in posizione benefica in Aquario specialmente se siete nati nella terza decade, vi pone di fronte a una scelta da compiere in ambito lavorativo. Attivate tutte le vostre risorse per arrivare a dare una risposta che sia per voi la più conveniente.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue capacità mentali potrebbero essere piuttosto lente e pigre oggi. Potrebbe essere che non ti senti così forte come vorresti, Leone. Questo è molto probabilmente un segno che devi semplicemente rallentare. Non sentirti come se dovessi sempre fornire le indicazioni agli altri. Sii più un membro del gruppo oggi e ascolta i consigli delle altre persone.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua ricettività alle nuove idee è più forte del solito oggi, Sagittario. Ascolta quello che dicono le persone e ricorda che puoi imparare da ogni persona che incontri. C’è una lezione in ogni situazione. Ricorda di mantenere il cervello in esercizio, proprio come qualsiasi altra parte del tuo corpo. Per farlo funzionare correttamente, devi assicurarti di dargli lo stimolo quotidiano di cui ha bisogno.

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo pensiero è chiaro oggi e scoprirai che è perfettamente sincronizzato con chi sei, Toro. Trova la tua forza nelle conversazioni in cui mostri la tua acuta visione della situazione. La tua natura da detective è particolarmente forte e gli altri troveranno difficile contraddirti. Resta sintonizzato su cosa sta succedendo intorno a te.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una delle lezioni importanti della giornata per te è ricordare che le emozioni sono cose potenti da riconoscere e onorare. Non sottovalutare i tuoi sentimenti. In effetti, è molto importante che tu li abbracci con tutto il tuo essere. Una volta che ti rilassi e ti stabilisci nelle tue vere emozioni, scoprirai che la tua mente si schiarisce e puoi prendere decisioni consapevoli e razionali su qualsiasi problema ti si presenti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua lucidità mentale è sbalorditiva oggi, Capricorno. Scoprirai che il tuo schema di pensiero riflette esattamente chi sei. Nel momento in cui esci dalla porta questa mattina, scoprirai che il tuo cervello vuole elaborare tutto. Questa azione ti darà maggiore sicurezza e intuizione, rendendo questa giornata fantastica per alzarti in piedi e esprimere la tua opinione.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Va bene sbagliarsi, Gemelli. Se sai di aver commesso un errore, sentiti libero di ammetterlo. Non lasciare che il tuo ego ostacoli il progresso. Gli altri non vorranno avere a che fare con te se insisti sul fatto che quello che stai facendo è sempre giusto quando forse non lo è. La tua mente potrebbe essere un pò più fragile in una giornata come questa, quindi cerca di essere più sensibile e ricettivo del solito.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Qualcuno potrebbe chiamarti per alcuni tuoi comportamenti oggi, Bilancia. Potresti non essere nemmeno consapevole di come il tuo atteggiamento bellicoso influisca su coloro che ti circondano. Questo è il giorno giusto per vedere le cose dal punto di vista di qualcun altro per ottenere un pò più di dati sulla situazione.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Sintonizzati con i pensieri degli altri, Acquario. Concentrarti solo su te stesso significa perdere la bellezza e la saggezza che provengono dalle altre persone. Rispetta le loro opinioni se vuoi che loro rispettino le tue. Il tuo ego potrebbe intralciare il tuo cervello finché non abbraccerai la lezione di sensibilità che sta cercando di insegnarti. Siediti in secondo piano e lascia che qualcun altro parli.

Oroscopo del Giorno 28 Luglio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Stai attento a non essere troppo critico oggi, Cancro. È probabile che allontanerai le persone se non stai attento a come ti esprimi. Questo è un buon momento per ascoltare e ricevere invece di fornire informazioni. Lascia che le cose ti ribollino in testa per un pò prima di prendere decisioni importanti. È più probabile che troverai un maggiore equilibrio nella situazione se rallenti e indietreggi un pò.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente sta pensando abbastanza chiaramente oggi, Scorpione. Scoprirai di avere un’acuta capacità di sintonizzarti con le energie che si stanno muovendo nella tua vita in questo momento. La buona notizia è che il tuo ego e il tuo cervello stanno lavorando insieme e potresti essere in grado di trovare un equilibrio migliore tra questi due elementi molto più facilmente del solito.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Scoprirai che il tuo cervello è più acuto oggi e hai un maggiore senso di chiarezza riguardo al tuo scopo nella vita. Potrebbe essere che il tuo istinto di nutrimento sia alto e la tua autostima generale dipenda da quanto puoi essere utile per le persone intorno a te. Può sembrare che tu sia il genitore di tutti o il fratello maggiore attento. Dai alle persone i consigli di cui hanno bisogno per crescere ed essere più sagge.