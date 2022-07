Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2022 Martedì

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vita amorosa è un caleidoscopio di forme e colori oggi Ariete, pieno di schemi complicati e manifestazioni di bellezza in continua evoluzione. Una nuova prospettiva viene rivelata ovunque ti giri e impari qualcosa di nuovo su te stesso e sulle persone alle quali sei legato. Rimani aperto alla relazione su più livelli in cui sperimenti diversi tipi di impegno con persone diverse. Ci vuole ogni colore per creare un arcobaleno completo.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tira fuori la bacchetta dall’armadio oggi, Leone. Il tuo compito è spazzare via le ragnatele dagli angoli della tua camera da letto. Usa l’intensa energia della giornata per dire addio alle relazioni stantie e insoddisfacenti che ti hanno lasciato l’amaro in bocca. Accendi il fuoco di una nuova situazione e cerca consapevolmente di stabilire nuove abitudini in modo che i vecchi schemi non continuino a ripetersi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera di fare un viaggio con una persona cara, Sagittario. Una pausa a lungo termine dalla realtà potrebbe essere proprio la cosa necessaria per infondere una nuova esplosione di romanticismo nella tua vita. Se sei distaccato, potresti scoprire che fare un’avventura in un paese straniero tradurrà nell’incontrare l’amore della tua vita. Allarga i tuoi orizzonti e guarda a nuovi modi di pensare e credere.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Accendi la tua natura aggressiva riguardo alla tua vita romantica, Toro. Potresti scoprire che una piccola scintilla è tutto ciò che serve per riaccendere il fuoco. Potresti attraversare un periodo di trasformazione in questo momento quando si tratta di quest’area della tua vita. Se è così, considera tutte le opzioni e non esitare a provare un nuovo modo di relazionarti. Il tuo partner potrebbe avere proprio la risposta che cerchi.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci molta carica nella tua batteria oggi Vergine, ma potresti non essere sicuro di dove mettere tutta questa energia. Alzati e fai un pò di esercizio. Dai al tuo corpo l’allenamento di cui ha bisogno. Ricorda com’è sudare. Ti sentirai molto meglio con te stesso e avrai molte più probabilità di continuare su un percorso sano se spingi il tuo corpo ai suoi limiti.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è uno di quei giorni in cui se vuoi l’amore, devi uscire e prenderlo, Capricorno. Non perdere tempo seduto a casa a tenere il broncio. Sii avventuroso e fai il primo passo. Sei l’unico che ha la capacità di tirarti fuori dalla routine, quindi fallo. C’è una grande passione dietro le tue intenzioni in questo momento, quindi fai attenzione a dove punti la freccia.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno molto potente per te, Gemelli. Potresti trovarti ad andare agli estremi in alcune aree della tua vita, specialmente quando si tratta dell’amore. Potresti essere trascinato da una parte e poi dall’altra. All’inizio puoi dare il massimo e il minuto successivo ritirarti completamente. Cerca di trovare un equilibrio in questo gioco altalenante.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lascia che la tua luce brilli oggi, Bilancia. C’è una grande passione nel tuo cuore che deve essere espressa. Lascia che la tua natura romantica prenda le redini e lascia che la tua natura creativa sbocci. Sii assertivo nei confronti di coloro che ami. Raccogli il tuo coraggio e sentiti libero di prendere l’iniziativa. Sii amorevole e premuroso senza essere soffocante e appiccicoso. Dai spazio agli altri per respirare!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai scelto di andare in vacanza in questo periodo e ti godi le spiagge assolate? Nettuno continua a strizzarti il suo ammiccante occhiolino essendo ospitata nel segno amico buon vicino dei Pesci, specie se sei single e se festeggi il tuo compleanno dal giorno 13 al 18 del mese di febbraio. Se vuoi, potrai mollare ogni incertezza razionale, liberi di procedere. Marte Toro, pur dissonante, accende fuochi di passione su cu, se vorrai, potrai soffiare, animato dal tuo tipico gusto per la trasgressione! Portati sempre la fredda arma della razionalità, però, solo così riuscirai a non scottarti!

Plutone nel segno buon vicino del Capricorno ti fa tagliare traguardi professionali che neanche pensavi di avvicinare, specie se sei nato dal 15 al 17 di febbraio. Occorrerà ora, un ultimo, minimo sforzo da parte tua. Ti alleni alla palestra delle tue provate abilità, ti concentri come sai fare e arrivi fresco e riposato, come se niente fosse, alla meta.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti non capire cosa fare oggi, Cancro. All’improvviso c’è un fuoco che brucia tutt’intorno e potresti essere lasciato a mettere in discussione le motivazioni dietro le azioni degli altri. Potresti non essere in grado di fare testa o croce della situazione, quindi non perdere tempo a cercare di capire tutto. Lascia fare. Prendi un suggerimento dagli altri che potresti aver bisogno di aggiungere un pò di scintilla alla tua vita per ravvivare un pò le cose.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le persone potrebbero essere un pò polemiche quando si tratta di questioni romantiche oggi, Scorpione. Il tuo istinto potrebbe dirti di trattenerti, mentre i venti dominanti ti stanno spingendo a cercare un nuovo terreno. Renditi conto che il tuo cuore potrebbe aver bisogno di un pò di libertà e distacco. La tua natura sensibile potrebbe farti leggere troppo nei problemi in questione.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT: Potresti dover fare un aggiustamento oggi per sperimentare una comprensione armoniosa con le persone intorno a te, Pesci. Adotta un atteggiamento più esuberante e aggressivo nei confronti dell’amore se vuoi ricevere attenzione in quell’area. Stare seduti e sdraiati molto probabilmente non ti porterà da nessuna parte. Prendi l’iniziativa. Sii coraggioso ed esci!