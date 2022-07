Tendenze Mixology Estate 2022: bere sì, ma con stile!

Sober-curiosity Un trend che farà parlare di sé: essere “sobri e curiosi” si traduce in scegliere un bere morigerato, senza però perdere la voglia di scoprire nuove sensazioni di gusto. I “sobri e curiosi optan per un consumo di soli drink a bassa o inesistente gradazione alcolica .

Costretti prima dal lockdown e poi dalle restrizioni, molti amanti del bere miscelato hanno scelto di dedicarsi a migliorare e sperimentare la propria abilità nel preparare cocktail innovativi e gustosi anche a casa, ricercando nuove ricette di drink e acquistando il necessario per condividere i propri successi. Ora il cocktail diventa un elemento essenziale per rivivere finalmente un momento di interazione e socialità all’ora dell’aperitivo. Ecco quali sono le Tendenze Mixology Estate 2022!