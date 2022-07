Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2022 Venerdì

TORO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un forte senso di ispirazione che sembra provenire dai piani superiori potrebbe aumentare le tue naturali capacità artistiche, Ariete. Non importa quanto tu possa essere frettoloso con altre attività, è importante prendersi del tempo per prendere nota delle tue idee. Vale sicuramente la pena perseguirle e ti consigliamo di fare riferimento a loro in seguito. Se stai pensando a un amico, chiama quella persona. Lui o lei potrebbe avere notizie per te.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente ti senti particolarmente sexy Leone, e potresti voler portare fuori il partner per una cena romantica. Ti piacerebbe particolarmente fare di tutto, indossare un nuovo vestito, profumo o acconciatura. Su una nota più banale, gli investimenti di tempo o denaro dovrebbero ripagare oggi, così come il duro lavoro svolto in passato. Ti auguro una buona giornata!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’attrito con i membri della famiglia, in particolare le donne, potrebbe rivelarsi irritante, soprattutto perché sei combattuto tra le loro stranezze e l’amore che provi. Non è il momento di portare rancore, Sagittario. Potresti sentire il bisogno di fare alcune riparazioni domestiche, decorare o migliorare in altro modo la tua casa, o forse cucinare un ottimo pasto. Incanala la tua energia in queste attività invece di litigare. Sarai felice di averlo fatto.

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nettuno, Mercurio e il Sole continuano a spalleggiarti dai segni tuoi amici dei Pesci e del Cancro. Riesci a coniugare la dolcezza di tocco e la sensibilità, con la vitalità, la sagacia, la volontà di rinascita che invece infonde l’azione più maschile e decisionista. Capisci che la perfezione non esiste e forse non fa parte della vita, anche se continui a inseguirla!

Nettuno e Mercurio ti impongono di adattarti alla persona che hai accanto cercando di non forzare nulla o, peggio, decidere, per lei o per lui. Con il tuo spirito amabile e sincero, appari completamente disarmante e conquisti chi più ti piace con la sola tenerezza del tuo essere.

Il lavoro e l’accanimento per il lavoro è la tua migliore qualità. Se sei libero professionista, tutti i giorni, “una ne fai e cento ne pensi”!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’amore e il matrimonio sono nei tuoi pensieri oggi, Vergine. Una conversazione speciale con un il partner potrebbe farti desiderare di essere per sempre felici e contenti. I libri sull’attrazione e il mantenimento delle relazioni potrebbero essere particolarmente attraenti oltre che utili. Fai attenzione a non mettere troppe azioni in analisi dettagliate. Ricorda che tali libri sono basati su generalità. Tu sei unico.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa giornata dovrebbe portare comunicazioni piacevoli e proficue con le donne, magari alcune nuove amiche. Molte persone vorranno parlare con te, anche se forse più di quanto tu possa realisticamente fare. Fai attenzione a non impegnarti in troppe cose. Potresti finire per allargarti troppo. Viaggiare in terre lontane può sembrare allettante in questo momento Capricorno, ma potrebbe non essere possibile per un pò di tempo. Rilassati e goditi la compagnia per ora.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sulla scena potrebbe apparire un nuovo volto attraente, Gemelli. Questo potrebbe portare a una nuova amicizia, anche se questa persona potrebbe essere abbastanza affascinante da far emergere le tue insicurezze. Mettile da parte: stai benissimo. Dal momento che la tua efficienza è ai massimi livelli, pianifica di trarne vantaggio occupandoti di alcune commissioni che hai posticipato da un pò di tempo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti senti particolarmente in salute, energico e attraente Bilancia e alcuni amici potrebbero improvvisamente vederti sotto una nuova luce. Questo potrebbe portare un prezioso impulso alla fiducia in te stesso. Le nuove carriere che pagano di più e offrono più sfide ti stanno particolarmente attraendo ora. Considerale seriamente. Annota le tue idee e ricercale per vedere se sono realizzabili. Questo potrebbe essere l’inizio di una vita completamente nuova.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nuove opportunità potrebbero darti la possibilità di aumentare la tua posizione finanziaria ed espanderti professionalmente. Le innovazioni che hai prodotto in passato hanno attirato l’attenzione di coloro che ricoprono posizioni di autorità Acquario, e i frutti del tuo lavoro potrebbero manifestarsi ora. Tuttavia, non aspettarti di poterti rilassare e divertire poiché ci sono ancora molti sforzi da fare. Evoca tutte le tue risorse interiori e vai avanti.

Oroscopo del Giorno 15 Luglio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico maschio potrebbe metterti in contatto con persone provenienti da paesi stranieri o persone che hanno viaggiato molto. Potrebbero avere informazioni preziose che potresti utilizzare in futuro. Queste informazioni potrebbero anche aiutarti a finire vecchi progetti che stavano aspettando di essere realizzati. Il tuo occhio per i dettagli è particolarmente acuto, Cancro. Prendi nota di fatti interessanti anche se non si applicano in questo momento. Ne farai buon uso in seguito.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo calore naturale e la tua natura amorevole dovrebbero essere più evidenti del solito oggi, Scorpione. È probabile che attiri nuove persone, uomini e donne, nella tua aura. Forse vecchi amici che non vedevi da tempo riappaiono improvvisamente sulla scena. Questo è un ottimo momento per pianificare un evento sociale o invitare un amico a pranzo. Potresti anche voler sistemare te stesso e pianificare una serata romantica!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I rapporti con le persone a cui tieni continuano a essere cordiali e solidali. Gli amici potrebbero voler partecipare e aiutarti con un progetto Pesci, oppure potresti dare una mano a qualcuno. In questo momento potrebbero essere forgiati forti legami con gli altri, che potrebbero portare ad amicizie solide e durature in futuro. Questo è anche un buon giorno per rivolgere la tua attenzione alla riparazione o ristrutturazione della tua casa.