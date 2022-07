Gusti Gelato Estate 2022, i nuovi abbinamenti da provare!

Gusti Gelato Estate 2022

I nuovi abbinamenti di Gusti Gelato Estate 2022 da provare!

Gusti Gelato Estate 2022 – C’è chi ama i gusti classici, alla crema o alla frutta e chi ama quelli particolari: siamo parlando ovviamente del gelato, il comfort food più consumato quando inizia la bella stagione!

L’anno scorso il colore dominante era il blu, l’azzurro e i gusti unicorno coloravano le vetrine delle gelaterie. Il gusto Puffo era tornato con prepotenza direttamente dagli anni ‘80 e il pistacchio spopolava ovunque. Ma quest’anno i trend dei Gusti Gelato Estate 2022 sono decisamente cambiati!

Dalla moringa (erba con effetti antiossidanti) , al cucunci (frutti del cappero), al tartufo bianco al gusto di bretzel (pane salato tipico di tradizione tedesca) e il gelato di pancake abbinato al variegato di acero: questi sono solo alcuni gusti di gelato fuori dall’ordinario che vedremo quest’estate.

Tra i gusti gelato estate 2022 più particolari, si può optare per il gusto cioccolato bianco al curry, il gelato “Caramelia” con peperoncino e mandorle pralinate e il gelato melone e zenzero, specialità pensate e realizzate in Italia. Menzione degna di nota anche per i gusti che esaltano i profumi di Mediterraneo come il gelato alla Torta Mamertina, con un gusto che esalta i sapori della terra di Calabria, grazie all’uso di ingredienti genuini tipici del territorio, eccellenze come gli agrumi e soprattutto l’olio d’oliva prodotto a Oppido con tecniche tradizionali ed estratto da olive di alberi secolari.

Infine il Gelato della Pace, altra proposta dell’Associazione Italiana Gelatieri. Il gusto vuole riprodurre il Sochniki, un dolce tipico dell’Ucraina a base di ricotta con una variegatura di zest d’arancia e con l’aggiunta di pistacchio per dare un tocco di italianità. Per tutti gli amanti del contrasto dolce/salato, il gelato artigianale al gusto Bretzel(o Brezel), ispirato alle atmosfere bavaresi della famosa Oktoberfest!

E per appagare il corpo e lo spirito con gusti che ci coccolano per il loro valore sentimentale, ecco allora la torta di mele, proposto come gusto di gelato con mele, cannella, burro e zucchero!