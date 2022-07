Mete Montagna Estate 2022: relax, ossigeno e buona cucina ad alta quota

Mete Montagna Estate 2022

5 luoghi dove rilassarsi

Le Mete Montagna Estate 2022 che vale la pena visitare

Se ami la natura, camminare per ore, respirare aria buona, la montagna è sicuramente la scelta ideale per una vacanza estiva! Puntare sulla montagna italiana non è un ripiego ma il modo migliore per scoprire e riscoprire una parte del nostro Paese che troppo spesso non prendiamo in considerazione, specialmente in estate. Ecco la nostra lista delle Mete Montagna Estate 2022 che, a parer nostro, vale la pena visitare.

La Thuile – Valle d’Aosta

Un piccolo comune che sembra uscito da una favola, sovrastato dal Piccolo San Bernardo a 1440 metri di altitudine. Qui si trovano alcuni dei ghiacciai più belli del nostro Paese e in estate si parte da La Thuile per raggiungere il Rutor con i suoi laghi, il lago d’Arpy e il pianoro di Joux.

Parco Adamello Brenta – Trentino

Questa zona è ricchissima di cose da fare in estate, una più bella dell’altra, ideali per chi ama la natura. Trekking, cascate, borghi fantasma, percorsi storici: c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Da non perdere il Lago di Tovel, il fantastico e adrenalinico Sentiero dei Fiori, il delizioso Borgo Irone che vive solo in estate, l’anello dei laghi alle pendici della Presanella, solo per citare alcune delle esperienze possibili e imperdibili.

Auronzo di Cadore – Veneto

Famosa località per le tante possibilità che offre: da qui che si possono raggiungere sia il lago di Misurina che le Tre Cime di Lavaredo. Trekking, mountain biking, escursioni, ma anche pesca e tante attività.

Gran Sasso – Abruzzo

Il Gran Sasso aspetta tutti coloro che non solo amano la montagna ma amano perdersi tra borghi unici nel loro genere, trascorrere il loro tempo lentamente e assaporare tutte le bellezze naturalistiche della zona.

Val di Susa – Piemonte

80 Km di lunghezza caratterizzano questo lembo di terra, la Val di Susa, che si trova a ovest di Torino e che offre moltissime opportunità a chi ama la montagna e anche la buona cucina.