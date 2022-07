Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Dovresti essere più felice del solito per ciò che vedi allo specchio Ariete, perché la tua bellezza interiore è più visibile del solito. Potresti anche sentirti particolarmente socievole. Sia i vecchi amici che i nuovi dovrebbero trovare la tua compagnia particolarmente geniale. L’amore sboccia, anche se oggi c’è una leggera tendenza a vedere il partner attraverso occhiali rosa. Aggrappati al tuo buon senso, ma non troppo. Giornate come questa non capitano così spesso!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Leone, potresti ritrovarti a pensare con nostalgia a terre esotiche e forse a viaggiare verso di esse in futuro. Potresti anche chiederti delle persone che vivono in quei paesi. I sogni ad occhi aperti romantici possono distrarti dai tuoi affari quotidiani, quindi è importante rimanere concentrati. Leggi libri di viaggio, ma nel frattempo devi ancora affrontare ogni giorno.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sentimenti romantici sbocciano oggi, Sagittario. All’improvviso potresti sembrare più attraente del solito. Il partner può sembrare insolitamente attento. Potresti anche sentirti molto creativo e potresti voler cimentarti con la poesia o la narrativa. Anche leggere romanzi o vedere film romantici potrebbe essere interessante. Circondati di candele, fiori e musica e divertiti!

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovarti più propenso del solito a esplorare attivamente i tuoi interessi nelle arti, Toro. Potresti voler dare un’occhiata a una galleria d’arte online o assistere a un concerto o un’opera teatrale virtuale. Il tuo interesse potrebbe essere tanto per le motivazioni degli artisti quanto per le opere stesse. Non sorprenderti se sarai particolarmente attratto dai grandi artisti più tormentati come Beethoven o Van Gogh.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Vergine, potrebbe arrivare una piccola somma di denaro. Potrebbe essere che qualcuno ti paghi quello che ti è dovuto, o potresti vincere una piccola somma a una lotteria. Potresti trovare una banconota da 20 euro in strada! Sesso e amore sono nella tua mente. Se non riesci a stare insieme al partner questa sera, potresti rannicchiarti con un romanzo bollente o guardare un film romantico.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti svegliarti stamattina, guardarti intorno e decidere che vuoi dedicare più tempo possibile a lavorare a casa tua, Capricorno. Potresti essere annoiato dall’arredamento e voler apportare alcune modifiche. Trascorri la giornata tirando fuori idee e poi stasera prova ad analizzare la situazione e vedere cosa è fattibile ora. Molto probabilmente sarai in grado di fare qualcosa ma non tutto quello che vuoi.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’amica che non vedevi da un pò potrebbe sorprenderti con una telefonata. Potrebbero essere scambiate molte notizie interessanti e informazioni utili a vantaggio di entrambi. Puoi fare un certo numero di piccoli viaggi durante il giorno Gemelli, perché hai molto da fare. In cantiere potrebbe esserci anche un piccolo aumento di reddito. La sera, guarda un film romantico.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo lato romantico vola alto oggi, Bilancia. Il sesso opposto in generale e il tuo partner in particolare ti sembreranno particolarmente attraenti. Potresti anche vedere sotto una luce completamente diversa qualcuno che consideri un amico. Una vita sociale sempre più frenetica in futuro è possibile, quindi aspettati di sentire voci su feste o altri eventi sociali.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Acquario, potresti ricevere una lettera affettuosa e di supporto o una telefonata da qualcuno vicino a te. Le comunicazioni con gli altri dovrebbero procedere senza intoppi e potrebbero aver luogo conversazioni intelligenti. Un autore, musicista o attore preferito potrebbe pubblicare un nuovo libro, album o film su cui vorrai precipitarti subito. Oppure potresti voler cimentarti tu stesso in tali imprese. Hai il talento!

Oroscopo del Giorno 14 Luglio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il nuovo weekend di mezza estate apre una nuova fase che ti pone di fronte ad alcune scelte fondamentali in vari ambiti della tua vita. E tu mescoli l’audacia con l’intuizione, il lucido raziocinio con la capacità di adattarti all’imprevisto, attitudine quest’ultima, che ti vede impareggiabile tra tutti i segni dello Zodiaco. In famiglia, ristabilisci l’equilibrio in una situazione complicata tra i conviventi, riuscendo a trovare soluzioni pacifiche. Venere favorevole poiché nel buon vicino segno dei Gemelli, ti fornisce le carte giuste per esibire le tue prerogative migliori: dalla sensibilità alla umana comprensione, dalla percettività all’intelligenza fuori dal comune.

Urano nel segno affettivo del Toro ti scopre nella condizione ideale per amare. Rinnovi i tuoi sentimenti se il tuo rapporto è antico, lo fai fiorire in modo ancora più potente e soddisfacente, se è appena nato. In particolar modo se sei nato nel mese nella seconda decade. Successi strepitosi per i single.

È un giorno che prova la tua bravura, quella prontezza mentale per cui sei apprezzato senza scordare le tue quasi magiche doti di preveggenza. Verranno riconosciuti i tuoi meriti dai colleghi e dai capi, specie se appartieni alla seconda e alla terza decade cancerina, ma non ti mancheranno pure i dovuti riconoscimenti economici.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le nuove persone che incontri oggi rimarranno favorevolmente impressionate dai tuoi modi, dalle tue abilità sociali e, soprattutto, dal tuo eccellente senso dell’umorismo. Non sorprenderti se tutto questo ti offrirà nuove opportunità oggi! La tua salute è radiosa e probabilmente stai benissimo. Questo è un ottimo momento per pianificare una serata fuori con gli amici o, meglio ancora, con il partner.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi affari finanziari potrebbero sembrare particolarmente rosei ora, Pesci. Alcuni vantaggi stanno sicuramente arrivando, anche se tutto non è così promettente come sembra. Potresti ritrovarti con meno di quanto speravi. Pensa a qualsiasi guadagno possa arrivare come qualcosa in più, ma non contarci troppo. In questo modo, qualunque cosa accada sarà un bonus di benvenuto piuttosto che una delusione irritante.