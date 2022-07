Tendenze Moda Uomo Estate 2022: la camicia si rinnova!

Altri invece propongono stampe all-over come Riccardo Tisci da Burberry che predilige il lettering, Alessandro Michele per la Gucci Love Parade propone la versione estiva della camicia hawaiana, mentre Dries Van Noten stupisce con collage artistici ispirati alla città di Anversa.

Direttori creativi e stilisti, come per ogni stagione, si sono divertiti a reinterpretare il capo classico del guardaroba proponendo versioni colorate, sperimentali ed estive. Nelle Tendenze Moda Uomo Estate 2022 la camicia, grande protagonista, si rinnova con nuove forme, fantasie, colori e materiali.