Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi scoprirai di essere il pezzo mancante del puzzle di cui le persone hanno bisogno in ogni situazione, Ariete. Partecipa a conversazioni leggere e sentiti libero di accendere il tuo fascino a tutto volume. Hai la capacità di fare impressioni molto buone su quasi tutti, quindi inizia la giornata con il piede giusto. Alzati dal letto prima del solito e fai pompare il sangue con una camminata veloce o un allenamento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Profilo dei transiti planetari piuttosto discreto, specie da un punto di vista emotivo e familiare. Nella prima parte della giornata una Luna benefica ospitata nel segno d’Aria della Bilancia ti fa lanciare in audaci conquiste sentimentali, specie se festeggi il tuo compleanno dal 24 al 30 di questo mese di luglio. E non è escluso possiate realizzare dei veri e propri goal da maestro nella partita delle emozioni quest’oggi!

La sosta di Giove Ariete, lenta ed efficace, ti sta rendendo, però strategico e, prima di lasciarti andare completamente alle emozioni, saggi il terreno, fai tesoro delle passate esperienze. E come meritato premio otterrai, senza ombra di dubbio, un sentimento profondo e corrisposto.

Sul lavoro, una presa di posizione un pò dura e secca di un tuo superiore ti rabbuia un attimo, perché va contro certe tue intenzioni e buoni propositi. Non ti preoccupare, riprenderai il discorso con più calma a partire dalla prossima occasione. Per le restanti ore di lavoro non pensarci e dedicati ad interessi e incombenze d’ufficio che volevi concludere entro questa giornata.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno importante per te per stabilire connessioni preziose con gli altri, Sagittario. Ti ritroverai impegnato in conversazioni e dibattiti frenetici e spiritosi dai quali potrai imparare molto. Sei bravo a vedere entrambi i lati di un problema, ma il problema è che questo può portare all’indecisione e all’incapacità di impegnarsi in qualsiasi cosa. Scegli un percorso oggi e attieniti ad esso.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐EXCELLENT:Potresti scoprire che le persone oggi vogliono parlare molto ma non ascoltare, Toro. Vai avanti e metti le tue emozioni in secondo piano e lascia che la tua mente prenda il sopravvento. Affronta i fatti e assicurati che le tue emozioni non interferiscano con le informazioni che ricevi. Le cose possono diventare offuscate se non rimani fedele alla comunicazione che sta avvenendo. Sii consapevole delle tue parole.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti ritrovarti un pò confuso su quale strada prendere, Vergine. Lo sguardo sconcertato sul tuo viso non aiuta nessun altro a capire come aiutarti. Non sentirti obbligato a rimanere in una situazione malsana. Potrebbe essere il momento di lasciar andare e rompere alcuni legami con cose che non funzionano più per te. Sentiti bene a districarti dalle vecchie abitudini che non ti servono più.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere difficile per te riuscire a gestire le cose oggi Capricorno, poiché la tua messa a fuoco sembra saltare da un argomento all’altro senza trovare una soluzione. Questo non è un giorno per trovare soluzioni. È meglio ricercare, fare domande e raccogliere fatti. Mantieni aperti i canali di comunicazione e non cercare di bloccare nessuno con una risposta solida. Farai molto mantenendo le cose attive e leggere.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti essere in grado di valutare le tue emozioni da una prospettiva molto neutrale e distaccata, Gemelli. Usa questa opportunità per agire in base a ciò che senti. Assicurati che le tue azioni non siano reazionarie e che non stai semplicemente agendo in modo avventato in risposta alle manovre affrettate di qualcun altro. Pensa prima di fare mosse improvvise. Rimarrai stupito da quali cose incredibili possono svilupparsi se usi semplicemente prima un pò la testa.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per te è importante uscire e sentire il vento che soffia, Bilancia. Riconnettiti con la natura e sii consapevole dei quattro elementi. Fai respiri profondi e riempi i polmoni con questa forza vitale energizzante. Immagina di essere sulla cima di una montagna a guardare un vasto oceano sottostante. Espandi la tua consapevolezza in modo che nulla sfugga alla tua attenzione. Tieni la testa libera dal disordine e sii aperto a nuove avventure.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti incontrare una forte opposizione da parte di qualcuno che sembra voler tagliare dritto il tuo cuore, Acquario. In realtà, questo è un messaggio che ti ricorda di pensare alle cose in termini di collettività. Sii consapevole che esiste una prospettiva più ampia. Parla con le persone di cui ti fidi prima di prendere decisioni importanti.

Oroscopo del Giorno 7 Luglio 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Se oggi parli di un’altra persona Cancro, assicurati di non dire nulla che sarebbe sconvolgente se fosse lì. Il pettegolezzo potrebbe essere dilagante, ma non è una scusa per contribuire. Sii consapevole del fatto che ciò che dici ha un forte impatto sulle persone intorno a te ed è probabile che raggiunga molte più orecchie di quanto potresti pensare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai un uso pratico dei pensieri che hai sintetizzato negli ultimi giorni, Scorpione. Estendi i tuoi confini ed estendi la tua saggezza alle persone intorno a te. Questo è un giorno per agire. Connettiti con il tuo cuore e vai avanti con i tuoi piani. Normalmente pensiamo che i nostri cuori siano morbidi, teneri e vulnerabili. Oggi pensa al tuo cuore come se fosse duro, forte e avventuroso.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Agisci secondo il tuo istinto oggi Pesci, e non sbaglierai. Potrebbe essere necessario rinunciare a un pò di controllo e mettere da parte il pensiero logico per la giornata. Lascia che il vento ti porti dove vuole che tu vada. Esplora la tua mente e le sue interazioni con gli altri. Scoprirai che sarà quasi impossibile consolidare i piani. È meglio esplorare le opzioni e confrontare le note con gli altri. Non classificarti in un modo di pensare.