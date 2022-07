Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2022 Mercoledì

SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una giornata fantastica per te, Ariete. Scoprirai che puoi fare un bel pò usando la tua mente veloce e il tuo spirito acuto. Le informazioni volano veloci. Afferra ciò che risuona nell’aria. Più informato sarai, meglio sarai attrezzato per gestire le decisioni del giorno. Assicurati di avere tutti i fatti sotto mano prima di procedere.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alzati presto e mettiti al lavoro, Leone. Hai molta energia emotiva e fisica che dovrebbe aiutarti a realizzare tutto ciò che devi fare. L’energia planetaria è dalla tua parte. Approfittane per dire cosa hai in mente e avvicinarti a dove vorresti essere. Le tue parti attive e ricettive sono d’accordo oggi. Dovresti essere in grado di trovare un sano equilibrio tra dare e ricevere.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: È una giornata in cui ritornano entusiasmi e gioia di vivere. Il grandioso Giove è sempre nel segno tuo fedele alleato dell’Ariete! E la tua socievolezza e il piacere di stare in compagnia degli amici non ti mancheranno di sicuro; a qualsiasi decade appartieni.

Sei pronto per affrontare l’impegno di un legame affettivo “ufficiale”? Se sei nato tra il 25 e il 30 di novembre Giove in aspetto favorevole ti dà il desiderio di stabilizzarti. Se invece sei nato giusto qualche giorno più avanti di dicembre, dal 12 al 17, tutto cambia. L’irrequieto Nettuno è ora il segreto ispiratore del tuo comportamento e sarai esposto al pericolo di un colpo di fulmine che potrebbe cambiare tutta la tua vita. In generale e se sei in coppia, sarà opportuno non esagerare con l’espansività per non suscitare la gelosia del partner che potrebbe tenerti il muso.

Sul lavoro, inizia un momento chiave per il tuo successo: arrivano occasioni propizie per un salto qualitativo nella carriera o per la conquista di posizioni di prestigio. Ciò richiederà impegno e fatica, ma non c’è di che preoccuparsi: un Sagittario è perfettamente in grado di addossarsi compiti gravosi.

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Spesso ci chiediamo: “Perché io?” Potresti farti questa domanda più di chiunque altro, Toro. La tua vita probabilmente a volte sembra un giro sulle montagne russe che non finisce mai. Prenditi una pausa oggi, se puoi. Comunica i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti agli altri. Parlando apertamente, ti sentirai molto meglio riguardo alla situazione.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sentiti libero di parlare oggi, Vergine. Forse nessuno sente il tuo punto di vista da un pò. Probabilmente è importante che lo ascoltino. Solo perché le persone non chiedono la tua opinione, ciò non significa che non sia valida. Hai un’incredibile intuizione che gli altri non riescono a vedere. Non dare per scontato che sappiano cosa stai pensando, anche se probabilmente sai cosa stanno pensando.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Capricorno, potresti trovarti a eludere qualcosa per evitare un impegno. Non continuare a dare la caccia a qualcuno. Sii forte e fai conoscere alle persone i tuoi pensieri anche se pensi che i loro sentimenti saranno feriti. Il tuo compito è proteggere le tue emozioni. Sii aggressivo se devi esserlo. La tua sanità mentale dipende dal fatto che tu sia fedele a te stesso.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti trovare il tuo cervello che ronza come un’ape, Gemelli. C’è una grande quantità di informazioni che devi elaborare ora. Hai pensato di acquistare delle nuove apparecchiature elettroniche o piccoli elettrodomestici per la tua casa? Ora è un ottimo momento per fare qualche ricerca su questo progetto prima di tirare fuori il portafoglio. Usa questa giornata per raccogliere fatti.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno ha acceso il ventilatore e le carte volano ovunque, Bilancia. Il ritmo delle cose sta aumentando e tu ti stai arrampicando per raccogliere i pezzi. Rimani in stretta comunicazione con gli altri oggi. Questa sarà la tua grazia salvifica. Potresti aver bisogno dell’aiuto di altri per recuperare la pila di documenti importanti che è esplosa nella stanza. Tieni d’occhio le cose in modo da non perdere il tuo posto nel gioco.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei a un culmine drammatico nel tuo ciclo emotivo mensile, Acquario. È possibile che erutti come un vulcano. Non vergognarti di rilasciare queste emozioni. La tua natura femminile e quella maschile sono abbastanza connesse e stanno lavorando armoniosamente per esprimersi al meglio. Apri i cancelli di comunicazione e lascia passare la fuga precipitosa.

Oroscopo del Giorno 6 Luglio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Non presumere automaticamente di poter risolvere tutti i tuoi problemi da solo, Cancro. Solo l’atto di parlare con gli altri può aiutare a far luce su una situazione che ti ha sconcertato prima. Chiedi aiuto agli altri nelle aree in cui hai bisogno. Non vergognarti. Tutti abbiamo problemi da affrontare. Non sei l’unico!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Nessuno soddisferà le tue esigenze oggi Scorpione, quindi alzati e fai le cose da solo. Scoprirai che c’è poca simpatia da parte degli altri e le opinioni forti sono tante. C’è una grande quantità di pettegolezzi che ronzano in giro a cui potresti essere tentato di unirti. Non essere un abilitatore di questo tipo di comportamento. Ti allontanerà solo dagli altri!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi Pesci, la tua difesa predefinita è prenderti cura di te stesso e degli altri. Va bene, ma assicurati di farlo in un modo che non esaurisca la tua forza vitale. La chiave giusta è offrire consigli e poi andare via. Non sei responsabile delle azioni degli altri. Offri informazioni ma lascia la decisione finale alla persona che stai cercando di aiutare.