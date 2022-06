Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2022 Mercoledì

CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno di contrasti per te, Ariete. Mangia cioccolato al mattino e fai una corsa il pomeriggio. Se puoi, trascorri del tempo a casa e fai più telefonate del solito. Pulisci la scrivania e organizza i tuoi armadi. Perché non pulire il frigorifero già che ci ci sei? Prenditi cura anche dei tuoi animali domestici!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Esprimi la tua opinione oggi Leone, ma non offenderti se ti sembrerà che nessuno la stia ascoltando. Non forzare il tuo punto di vista. Concentrati sui tuoi obiettivi e sentiti libero di portarli al limite. Potresti aver parlato molto ultimamente. Portare quelle idee là fuori è una cosa grandiosa. Ora è il momento in cui è necessario gettare solide basi affinché queste idee si manifestino.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi prenditi cura di quei compiti fastidiosi che si sono accumulati da un pò. Hai una grande opportunità per fare un bel pò di cose. Le persone sono meno interessate a sciocchezze e pettegolezzi frivoli di quanto lo siano a stabilire un progetto per raggiungere un obiettivo importante. Contribuisci a questa tendenza prendendo sul serio i compiti che hai a portata di mano.

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La giornata non inizia finché non ti schiarisci le idee e fai il punto su alcune questioni personali rimaste in sospeso, Toro. Potresti creare montagne con niente. Renditi conto che c’è un percorso per tutti. Metti da parte la tua aggressività oggi. È potente, ma non servirà a nulla. Concentrati sui piccoli compiti che devono essere svolti. Perché non fare una lista?

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alza la testa dalle nuvole oggi Vergine, e torna sulla Terra per un pò. Ci sono alcune cose di cui devi occuparti qui. Le attività banali e i lavori di routine devono essere portati a termine. Sarai in grado di realizzare un bel pò di cose. Assicurati solo di mantenere un livello di equilibrio sulla situazione.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni possono sembrare un pò confuse oggi e potresti non capirne il motivo, Capricorno. Condividi i tuoi pensieri con gli altri e dovresti scoprire che parlare ti aiuterà a superare il vortice di sentimenti. Se necessario, sposta le cose a una marcia più bassa. Prenditi il ​​​​tuo tempo. Non lasciare che gli altri ti spingano a credere che qualcosa che sai non è vero.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe essere un giorno un pò difficile per te, Gemelli. Istintivamente, vorrai sfuggire alla situazione ed esplorare la tua libertà, ma qualcosa ti tratterrà. Prenditi cura delle bollette sulla tua scrivania e occupati del disordine in camera da letto. Liberare lo spazio fisico intorno a te aiuterà anche a liberare il tuo spazio mentale. Presto sarai libero di fantasia.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Porta le cose sulla Terra oggi, Bilancia. Mettiti a terra e goditi la giornata. Scoprirai che più rallenti e adotti un atteggiamento premuroso, sensibile e ricettivo, più le cose scorreranno naturalmente. Questo non è un giorno per combattere. È un giorno per connettersi con gli altri a livello simbiotico. Nutri te stesso e gli altri. Fatti fare o fai un massaggio e rannicchiati vicino a chi ami.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Otterrai tutto oggi, Acquario. Potresti non sentirti particolarmente potente e, in effetti, alcuni intorno a te potrebbero cercare di farti sentire incompetente. Renditi conto che questa è una tendenza passeggera e presto tornerai al tuo vero io. Apri la tua mente un pò più del solito e fai entrare più luce nella tua vita. Puoi fare alcuni dei tuoi migliori scatti oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Giugno 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Pianeti del calibro, della Luna, del Sole, di Nettuno e Urano, si dispongono in angolo estremamente favorevole per te. Serenità emotiva e capacità di conciliazione in vari ambienti tra cui spicca, prima di ogni altro, quello familiare, sono questi i doni che il cielo ti fa oggi. Di fronte a qualche pretesa che sorge da un convivente, riuscirai a tenere un comportamento di fermo diniego.

Nonostante qualche lieve divergenza, condividerai in modo pacato il quotidiano con la tua dolce metà. Specialmente se il tuo compleanno cade tra il 30 giugno e il 7 luglio avrai modo di sperimentare quella speciale condizione emotiva di assoluta tranquillità e assenza di preoccupazioni con la persona che hai scelto di avere accanto.

Un collega ti sta antipatico in ufficio? Con la tua capacità di eludere, lo tieni debitamente a distanza. E senza far capire a nessuno quel che provi.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per te Scorpione, quindi divertiti! Le tue emozioni saranno stabili e scoprirai di avere un senso di benessere molto importante. La tua autostima è forte e dovresti usarla a tuo vantaggio. Questa energia può essere sottile, ma se ti sintonizzi e stabilisci un piano per ciò che vuoi realizzare, scoprirai che puoi essere abbastanza produttivo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno per brillare Pesci, quindi assicurati di dare il massimo. Ottieni il riconoscimento che meriti per tutto quello che fai. Cerca di non cadere nell’autocommiserazione. Sii te stesso e le persone seguiranno naturalmente il tuo esempio. E’ un ottimo momento per fare alcuni progetti per il futuro. Rimani radicato e in linea con i tuoi obiettivi. Assicurati di non essere portato fuori rotta dai capricci degli altri.