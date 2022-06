Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2022 Sabato

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un elevato livello di intuizione e comprensione degli altri potrebbe catapultarti al centro dell’attenzione durante un incontro, Ariete. La conoscenza combinata con l’esperienza si traduce in saggezza oggi. Gli approfondimenti potrebbero portare a modi più efficienti di fare le cose. Probabilmente lo passerai ad altri, soprattutto perché più di una persona potrebbe chiederti informazioni. Non dimenticare il tuo senso dell’umorismo. La vita è già troppo seria!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Configurazione astrologica di questo bel mese di giugno per voi abbastanza promettente su diversi ambiti. La vostra attitudine a riunire e aggregare si manifesta in famiglia, settore che vi propone soddisfazioni nei rapporti con i figli e in quelli tra fratelli e sorelle. Una buona condizione fisica vi accompagna, consentendovi di praticare attività sportive in modo abbastanza agevole.

Giove dal segno amico dell’Ariete vi dona un prezioso elemento di armonia interiore, di felice predisposizione a mantenere o accogliere eventualmente l’amore. Il vostro calore umano così coinvolgente, anzi sempre molto emozionante per chi avete sedotto, vi consente di volgervi alla conquista di cuori, apparentemente distanti, inespugnabili, naturalmente freddi e solitari. La Luna, nel segno che vi contrasta nella ruota zodiacale, lo Scorpione, vi suggerisce di usare però atteggiamenti più romantici e delicati, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 31 di luglio e se appartenete al cosiddetto sesso forte.

I capi vi attestano la loro stima questa giornata in ufficio, per la vostra competenza, la perfetta capacità di essere sempre puntuali e il rispetto dei rapporti di lavoro. Marte positivo vi conferma la grande professionalità di cui siete dotati, specie se siete nati in luglio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:In genere ti piace pensare a te stesso come a qualcuno che affronta la vita in modo logico e razionale Sagittario, ma oggi il tuo lato intuitivo potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con gli altri. La tua capacità comunicativa è accresciuta da un forte senso di ciò che gli altri pensano e sentono. Questo apre le porte a una comunicazione più efficace con tutti: amici, partner, colleghi, persino estranei.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La comunicazione con gli amici che hanno viaggiato molto potrebbe farti desiderare di fare una visita in un luogo lontano che hai sempre desiderato vedere. Se stai sognando di viaggiare in un paese straniero, potresti provare ad imparare la lingua. In realtà, questo è un buon momento per studiare una lingua: la tua mente è particolarmente acuta.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le relazioni con le persone a te più vicine, in particolare amici e partner, dovrebbero essere migliorate da una maggiore comprensione del loro mondo emotivo, Vergine. È probabile che ti identifichi ancora più fortemente del solito con i sentimenti degli altri e questo potrebbe fornire ispirazione per attività artistiche di qualche tipo. Questo è anche un ottimo giorno per avere conversazioni profonde e filosofiche con i tuoi amici. Considera la vasta gamma di argomenti che devi discutere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo intuito è solitamente molto forte Capricorno, e il tuo livello di empatia migliora le tue relazioni. Oggi, tuttavia, un’esplosione di logica potrebbe consentire di vedere molte cose sotto una luce diversa. Questo aggiunge una nuova dimensione alle tue capacità comunicative e potrebbe rivelarsi prezioso per avvicinarti alle persone che ami di più. Può anche aumentare la tua comprensione di te stesso.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I sogni o le visioni potrebbero metterti in contatto con sentimenti profondi di cui potresti non essere stato a conoscenza prima, Gemelli. Questo potrebbe permetterti di liberare i traumi del tuo passato e darti un nuovo senso di leggerezza. Tuttavia, la tua mente logica è sempre al lavoro, quindi potresti usare questa esperienza per far luce sulle esperienze degli altri e aiutare anche loro. Qualunque cosa accada oggi, è probabile che produca risultati evidenti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Affrontare gli alti e bassi degli altri membri della famiglia potrebbe essere più facile per te oggi del solito, Bilancia. Sei meno incline a essere logico e più incline a identificarti con ciò che provano le altre persone. Ciò aumenterà la tua comprensione delle correnti sotterranee della loro situazione e probabilmente apprezzeranno la tua empatia. Non dimenticare le tue preoccupazioni. Oggi potresti vedere molte cose sotto una luce diversa.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo intuito è intensificato quasi fino alla telepatia oggi, Acquario. Potresti essere in grado di percepire ciò che gli altri vogliono e di cui hanno bisogno anche prima che loro lo sappiano. Potresti anche provare alcune impressioni che si rivelano una preziosa ispirazione per il lavoro creativo e artistico. Quando le immagini emergono dalla tua mente, non respingerle come irrilevanti. Potrebbero fare una grande differenza nella tua vita in questo momento.

Oroscopo del Giorno 11 Giugno 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le relazioni di ogni tipo vengano rafforzate da un maggiore livello di comprensione oggi, Cancro. Il tuo pensiero è notevolmente migliorato dalla tua intuitività emotiva, quindi sarai più in grado del solito di identificarti con i bisogni e i desideri di coloro che ti circondano. Di conseguenza, i conoscenti potrebbero diventare amici e le amicizie potrebbero trasformarsi in legami che durano per tutta la vita. L’amore beneficia anche di una maggiore empatia. Divertiti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi la tua mente è fortemente influenzata dal sentimento e dall’intuizione Scorpione, quindi sarai in grado di comunicare particolarmente bene con gli altri. Potresti percepire ciò che hanno bisogno di sentire prima che loro lo sappiano. Questa capacità può essere utilizzata in molti modi. Potrebbe migliorare le tue capacità di scrittura. Se ti piacciono le esibizioni di qualsiasi tipo, potrebbe affinare anche la tua capacità di parlare, insegnare o agire. Sfruttala al meglio.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Entrare in contatto con i tuoi amici più cari potrebbe portare a una comunicazione intensa, con molti che rivelano alcune delle tue preoccupazioni più profonde, Pesci. Il tuo pensiero dovrebbe essere fortemente influenzato dai sentimenti, quindi potresti sperimentare un alto livello di comprensione che i tuoi amici apprezzeranno. Questo potrebbe avvicinare tutti voi e aumentare i contatti futuri. Buona giornata!