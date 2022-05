Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2022 Martedì

VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2022 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Esplora oggi il tuo lato innovativo e irrazionale, Ariete. Vai in profondità. Le tue emozioni potrebbero ribellarsi, ma invece di lasciare che ciò metta un freno ai tuoi progressi, lascia che quell’energia ti spinga ad agire. Approfitta della tecnologia a tua disposizione. Risorse incredibili sono a portata di mano. Non aver paura di sfruttare il loro potere a tuo vantaggio.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui potresti non essere pienamente apprezzato per la meravigliosa boccata d’aria fresca che porti al gruppo, Leone. Può sembrare che i vecchi e gli stantii stiano cercando vendetta su chiunque tenti di cambiare. Non cedere alle forze negative che ti impedirebbero di esprimerti pienamente. Sii sicuro di avere quello che serve per avere successo in qualunque percorso tu decida di seguire.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi hai la capacità di fare un importante passo avanti in qualcosa su cui hai lavorato, Sagittario. Cerca di non impantanarti nelle emozioni, che potrebbero farti sentire pesante e stantio. Infondi la giornata con un’esplosione di pensiero non convenzionale. Adotta un nuovo atteggiamento verso qualunque cosa tu voglia realizzare. Una nuova prospettiva è tutto ciò di cui hai bisogno per rendere produttivo questo giorno.

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2022 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler restare a casa e non parlare con nessuno oggi, Toro. Se decidi di fare un pò di esercizio, potresti imbatterti in opposizione ovunque ti giri. Non vederla come una cosa negativa. Usala come incentivo per lavorare di più verso i tuoi obiettivi. Ci sono forze forti che ti spingono ad andare avanti, quindi agisci con sicurezza. Trova un modo per liberare le tue emozioni represse, o ti faranno più male che bene.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: State per chiudere questo mese di maggio in bellezza esaltando le vostre virtù logico razionali. Mercurio nel segno attento e analitico del Toro e fa innalzare il livello della vostra lucidità; Plutone, dal canto suo e dal Capricorno continua a mantenere alto il grado della vostra concentrazione razionale. Ne potete fare un uso eccellente se dovete, sì sostenere esami, ma anche se dovete sciogliere dubbi. Consapevoli del grande dono di cui siete stati dotati, sapete benissimo che “la ragione è un’isola piccolissima nell’oceano dell’irrazionale”. La vostra salute è discreta, ma Sole e Luna contrari, vi chiedono di moderare eccessi gastronomici cui potreste andare soggetti.

Ci vuole una salutare scossa di assestamento alla relazione di coppia e voi sapete darla con incisività, ma senza urtare la sensibilità del vostro amore. La disposizione all’ascolto si rivela l’atteggiamento giusto che permette l’evoluzione del rapporto.

Il Sole può mettere temporanei stop sul vostro cammino professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 agosto, ma la vostra forza d’animo è la migliore risorsa che vi consentirà poi di riprendere la strada; perché anche stavolta saprete attendere con pazienza e senza far mancare la forza di volontà.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti come se stessi sfregando contro la carta vetrata, Capricorno. Probabilmente è il risultato di problemi profondi dentro di te, forse aggravati dalla costante tensione tra vecchie e nuove energie che si scontrano. Questo è uno di quei giorni in cui le cose precipitano. Pezzi del tuo essere interiore ti stanno colpendo in faccia. Trattati con delicatezza e riprova domani.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2022 Sabato: segni di Terra

GEMELLI ⭐⭐⭐EXCELLENT:Potresti non sentirti come se stessi facendo clic con nulla oggi, Gemelli. Per qualsiasi tipo di risoluzione, sono necessari aggiustamenti, da parte tua o delle persone con cui hai a che fare. Le tue emozioni potrebbero sentirsi legate a terra mentre la tua mente vuole decollare nello spazio. I dilemmi tra agire o rimanere passivi potrebbero lasciarti paralizzato. Fatti trasportare dal flusso.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Emotivamente parlando, oggi sei un pò vulnerabile, Bilancia e potrebbe essere difficile trovare riparo dalla tempesta. C’è spiffero sotto l’ombrellone e l’acqua sembra fuoriuscire dall’alto. Confortati concentrandoti e godendoti una tranquilla serata a casa. Non lasciare che i problemi irrisolti di altre persone infettino il tuo spazio. Distingui tra questioni che ti riguardano e quelle che sono fuori dal tuo controllo.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti come se stessi camminando sui carboni ardenti, Acquario. Qualcuno ti ha anche lanciato una palla infuocata e devi capire cosa farne. Usa le tue abilità di gioco per evitare di bruciarti i piedi e le mani mentre pensi velocemente alla tua prossima mossa. Essere testardo non ti porterà da nessuna parte. La chiave è rimanere flessibili e seguire il flusso, perché l’imprevisto potrebbe sempre funzionare a tuo favore.

Oroscopo del Giorno 31 Maggio 2022 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Esamina le tue emozioni, Cancro e fidati del tuo istinto. Forze inaspettate possono interrompere il tuo flusso delle cose. Sappi che non avrai problemi a tenere la situazione sotto controllo finché rimarrai razionale e concentrato. Le tue azioni di oggi avranno effetti di lunga durata, quindi sii consapevole di come usi la tua energia. Incorpora il vecchio e il nuovo nel tuo piano di gioco.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi imprevisti possono sorgere e spingerti dolorosamente, Scorpione. Potresti avere la sensazione che queste spine spuntano dal nulla semplicemente per infastidirti. Mantieni un atteggiamento stabile e considera di aggiungere aspetti non convenzionali alla tua routine. Il folle vortice di attività di oggi potrebbe disturbare un pò le tue emozioni. Non sentirti frustrato da cose che non puoi controllare, è già una lunga lista. Meglio non soffermarsi!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni si sentiranno stabili oggi Pesci, anche se un elemento inaspettato potrebbe insinuarsi nell’equazione. Sii consapevole del fatto che le persone saranno un pò più instabili. Sebbene la situazione possa essere calma e fredda un minuto, potrebbe esplodere nel minuto successivo. Cerca di rimanere concentrato tutto il giorno in modo da non essere portato fuori rotta dalle emozioni irregolari delle altre persone. Il distanziamento sociale potrebbe essere tuo amico, fornendo un cuscinetto tanto necessario.