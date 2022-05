Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2022 Sabato

GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Si è verificato un cambiamento nel nostro sistema solare Ariete, un cambiamento che sarà probabilmente impercettibile ma comunque profondo. Hai sette mesi per capire l’impatto di questo cambiamento su di te. Ti accorgerai che sentirai un forte bisogno di liberazione. Forse hai bisogno di liberarti dai legami di un gruppo. Il cambiamento è nell’aria!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È un’ottima previsione per te, Leone! Sebbene non si verificheranno eventi specifici, c’è l’enorme promessa di libertà nei prossimi sette mesi. Un cambiamento fondamentale sta per verificarsi nella tua occupazione e nella tua vita amorosa. Con il passare dei mesi, puoi aspettarti di essere più visionario, più creativo e forse più ribelle. Questa volta, sarai molto più efficace rispetto agli ultimi due o tre anni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può darsi che tu sia tornato profondamente cambiato da un lungo viaggio, Sagittario. Certo, siamo tutti cambiati in una certa misura dai viaggi, ma nel tuo caso il cambiamento è davvero profondo. Avrai dei problemi a tornare nella vita che avevi prima. È probabile che la tua vecchia vita ti sembri troppo limitante. Allora, cosa stai aspettando? Cambiala!

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non devi aspettarti enormi cambiamenti oggi, Toro. Tuttavia, il processo che hai iniziato tre o quattro anni fa accelererà leggermente. Stai cambiando gli ormeggi della tua identità, le idee che ti rendono sicuro di chi sei. La tua famiglia, il tuo background e la tua istruzione non contano più tanto quanto le tue basi spirituali. Non aver paura di questo cambiamento!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per comprendere il grande cambiamento che sta avvenendo Vergine, devi guardare gli eventi da una prospettiva diversa. Una liberazione ad azione lenta sta prendendo slancio. Nei prossimi sette mesi, non sarai in grado di resistere all’opportunità di liberarti di una parte opprimente del tuo passato. Ti libererai dei tuoi vecchi complessi e ne uscirai rinnovato. Non allarmarti se alcune relazioni familiari ne risentiranno. L’angoscia è solo temporanea.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se ti senti soffocare dalle tue relazioni sentimentali, se ritieni che manchino di pepe o siano troppo tradizionali, allora perché non liberartene? C’è la sensazione nell’aria che la vita stia girando in una direzione positiva. Questo ti aiuterà a impostare le cose per trasformare in realtà anche le tue idee più folli. Da oggi Capricorno, ti verrà chiesto di essere più concreto.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un quadro dei transiti di questo sabato di fine maggio abbastanza esaltante: il Sole nel vostro segno dei Gemelli e Saturno dall’Aquario, pianeti in segni entrambi appartenenti all’elemento Aria, vi donano una giornata fortunata sotto tutti i punti di vista. Amicizie e contatti col vostro prossimo sono al top. Siete al centro di scambi, di una rete di relazioni che sembra costruita apposta su misura per voi. Invitati da amici cari esibirete la vostra spumeggiante capacità di essere intrattenitori perfetti.

Venere Toro e Marte Ariete vi invitano a salire su una giostra di nuovi stimoli e incontri tanto in campo prettamente sentimentale che sessuale. Non declinate l’invito che i due pianeti da segni passionali e giocosi (come del resto il vostro), vi fanno, ma trovate anche il modo di guardarvi attorno e offrire l’opportunità, a chi vi ama veramente, per dimostrarvelo.

L’attività professionale vi dà plateali soddisfazioni con i pianeti della riuscita nella carriera, in splendida posizione, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno tra il 21 e il 25 di maggio. E specie se fate una professione autonoma, il vostro successo, è tutto merito della vostra guizzante inventiva, del coraggio da pioniere che avrete saputo mettere in campo.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I dolci venti del cambiamento stanno soffiando nella tua vita in questo momento, Bilancia. Hai una sensazione di novità e un atteggiamento aperto verso il mondo. Alcuni eventi esterni si presenteranno nella tua vita e ti daranno l’impressione che stai avanzando in modo concreto verso una nuova direzione. Puoi aspettarti di avere delle piacevoli sorprese.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Durante gli ultimi mesi Acquario, potrebbe darsi che tu abbia incontrato delle persone strane che hanno fortemente influenzato il tuo atteggiamento nei confronti del matrimonio o della tua relazione. Ti hanno spinto a ottenere più libertà nella tua vita. Se questo è il caso, puoi essere abbastanza sicuro che sono passati sotto un’influenza cosmica. Non c’è motivo per te di essere d’accordo. La libertà o la mancanza di libertà è completamente soggettiva.

Oroscopo del Giorno 28 Maggio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sistema solare sta cambiando marcia oggi Cancro, ed è soggetto a una grande trasformazione che durerà sette mesi. Il cambiamento si concentrerà sui mezzi che usi per realizzare te stesso in termini sia di carriera che di vita amorosa. Se ti senti in qualche modo bloccato dalla tua formazione o educazione, puoi aspettarti di cercare la liberazione da queste inibizioni nei mesi a venire.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’idea di una svolta nel proprio destino porta spesso un sorriso sui volti delle persone ciniche, ma nel tuo caso Scorpione, ha sicuramente un significato. Questo punto di svolta può assumere la forma di una nuova persona nella tua vita o un evento chiave che cambierà le cose per sempre. A volte cose di cui sentiamo solo parlare in realtà accadono. Qualcosa del genere potrebbe succederti nei prossimi mesi.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi e ci sono ottime possibilità che non ti sentirai più all’altezza di affrontare le sfide. Se desideri modificare qualcosa nella tua vita quotidiana, fallo ora Pesci. È giunta l’ora di fare cambiamenti concreti. Indipendentemente dal fatto che il cambiamento che cerchi sia a casa o al lavoro, fisico o emotivo, non aver paura di sconvolgere seriamente la tua vita.