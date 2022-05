Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2022 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2022 Mercoledì:

ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se dai l’impressione di essere di umore riservato e introspettivo (anche se non lo sei), riuscirai a evitare il confronto. Oggi non esiste un semplice scambio con qualcuno, Ariete. Ma anche in questa atmosfera, è comunque un ottimo giorno per valutare un pà più da vicino i tuoi obiettivi fondamentali.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sarà un ottimo giorno per incontrare persone interessanti, Leone. E non ci sarà nulla di superficiale in questi incontri. Al contrario, le persone che incontrerai ti toccheranno profondamente e ti commuoveranno profondamente a livello emotivo. Ma non lasciarti sedurre dalle sole idee! Anche la praticità conta!

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Se hai provato una rabbia profonda, oggi non è il giorno giusto per farla uscire, ma piuttosto il giorno per considerarne l’origine. Eventuali raduni di familiari o amici dovrebbero essere evitati a tutti i costi. No, questo non significa che puoi prenderti il ​​giorno libero! Fai solo molta attenzione al tuo carattere. Un pò di isolamento farà molto bene per allentare la tua tensione e potrebbe darti alcuni spunti importanti.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Ti aspetta una giornata impegnativa, Toro. Se fai parte di un gruppo o di una squadra o semplicemente sei con amici, potresti sentirti un pò a disagio. Potrebbe essere che metti gelosia negli altri? C’è solo un modo per scoprirlo. Pulisci l’aria dicendo ciò che deve essere detto. Dichiaralo in modo chiaro e diretto ed eliminerai tutti i cattivi sentimenti nel tuo gruppo.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:Puoi aspettarti che questa giornata sia un pò intensa, Vergine. Anche se hai preso la decisione consapevole di non lasciarti abbattere da nulla, potresti comunque nutrire alcune emozioni negative date dagli ultimi giorni. Approfitta di questo momento per alleviare lo stress. Parla con qualcuno vicino o esci a svagarti. Una ricerca artistica, come disegnare o fotografare, aiuterà a eliminare parte dell’energia negativa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se per caso nutri ancora del risentimento verso qualcuno Capricorno, probabilmente uscirà oggi. Potresti essere intransigente o addirittura vendicativo. Dire a quella persona come ti senti non farà altro che causarti dolore e rimpianto. Sfoga la tua rabbia in modo sano, come una qualche forma di intensa attività fisica. Inoltre, questa persona intende davvero quello che ha detto. Esatto, si preoccupa per te.

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:A volte i sogni sembrano proprio così: sogni. Un viaggio, un progetto o una nuova casa potrebbero essere alcune delle cose che stai cercando di realizzare da un pò di tempo. Realizzare uno qualsiasi di questi sogni significa forse mettere a repentaglio le relazioni. I tuoi sogni potrebbero sembrare particolarmente irraggiungibili oggi. Forse devi prima fare un pò di lavoro sulle tue relazioni prima di poter realizzare i tuoi sogni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il piccolo combattente che sei ti rende molto difficile unirti a noi nel grande fiume comune che stiamo tutti cercando di navigare, Bilancia. Preferisci viaggiare da solo, scendendo nel tuo mood privato come meglio credi. Tuttavia, questi sono giorni opportuni per provare a riunirsi con gli altri. Potrebbero verificarsi alcuni eventi che ti ricorderanno i vantaggi della community.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un quadro complessivamente dipinto sui toni della vivacità è voluto dalla combinazione planetaria che splende positivamente quest’oggi nel tuo cielo. Un parterre di pianeti in segni d’Aria ti assiste.

“Seduzione” è il leitmotiv che accompagnerà il tuo vissuto sentimentale in questo nuovo weekend. Mercurio, Giove, da oggi nell’amico Ariete e Saturno, quest’ultimo il tuo astro protettore, combinano i fuochi pirotecnici di occasioni irresistibili cui non ti senti di rinunciare! Come su una giostra, non riesci a star fermo su un singolo interesse facendoti rapire da sguardi incantati e occhi languidi in ogni angolo di strada. Il Sole Toro, dissonante pone dei limiti a questa fase così eccitante e anche irrequieta per te, specie se appartieni alla terza decade. Presto ti dedicherai infatti anima e corpo a un unico e solo grande amore: quello capace di farti fermare in un porto sicuro e stabile.

Metti a segno un bel risultato professionale e ti senti profondamente gratificato Il munifico Giove da oggi e per diversi mesi nel combattivo Ariete, ti dà la grinta e anche quell’ambizione che sempre ti accompagna; e per azioni di vero e proprio sfondamento, specie se festeggi il tuo compleanno in gennaio.

Oroscopo del Giorno 11 Maggio 2022 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi andrai in due modi, Cancro. O ti giri verso l’interno e mediti in un angolo o troverai un buon amico e confiderai la tua insoddisfazione. Non esitare ad abbassare la guardia ed esprimerti in modo ancora più onesto di quanto sia normale per te. Non preoccuparti che i tuoi problemi annoieranno il tuo amico. I veri amici sono felici di aiutare. Faresti lo stesso, vero?

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sii disciplinato in tutte le aree del tuo corpo, Scorpione. Presta particolare attenzione a mangiare pasti sani ed equilibrati. Assicurati di dormire a sufficienza. E anche se ti lamenti di non avere tempo, esci e fai esercizio fisico. Non aspettare un’emergenza prima di agire. Tu e solo tu controlli come ti senti. La tua salute è essenziale per il tuo benessere, per non parlare della tua vita!

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ecco una giornata di sfide, Pesci. Sei un professionista nel mettere in discussione te stesso, come dimostrerai oggi quando guarderai attentamente i tuoi risultati. Cosa hai creato di natura personale negli ultimi dieci anni? Hai provato lanciarti in progetti che erano ancora imperfetti? Queste sono le domande che devono essere affrontate oggi.