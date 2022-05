Primavera e Relax: le 10 città più rilassanti del mondo!

Le 10 città più rilassanti del mondo

Chi non desidera una vacanza in una delle città più rilassanti del mondo?

Le città più rilassanti del mondo – Tutti abbiamo bisogno di relax e adesso che i viaggi stanno ripartendo, siamo alla ricerca di mete che ci consentano di liberare la mente dopo quasi due anni di stop molto impegnativi dal punto di vista della salute, ma anche emotivo.

Ecco la nostra classifica delle città più rilassanti del mondo, prese in considerazione per sei fattori decisivi per favorire il relax di abitanti e visitatori: il numero di spa, di centri per lo yoga e la meditazione, di hotel a cinque stelle, di spazi verdi, oltre al clima (tenendo conto della temperatura media e dei giorni di sole annui).

Orlando, Florida: prima in assoluto per la più alta concentrazione di centri benessere, centri per lo yoga e la meditazione e ad un passo da riserve naturali e laghi meravigliosi.

2. Wellington, Nuova Zelanda: al secondo posto per i tanti spazi verdi che offre e per il suo clima ideale: mite e poco piovoso.

3. Miami, Florida : al terzo posto per le spiagge che l’hanno resa famosa. Spicca inoltre l’alta concentrazione di centri benessere: 19,7 ogni 100 mila abitanti.

4. Marbella, Spagna: si distingue in particolare per numero di spa (21,7 ogni 100 mila abitanti).

5. Auckland, Nuova Zelanda: palazzi moderni si alternano in modo armonico ad aiuole e piccoli parchi che donano un senso di grande ordine e rilassatezza.

6. Pisa, Italia: per il numero di spazi verdi (25,8), e per il clima, tutto sommato mite, con una temperatura media annuale di 18 gradi.

7. San Francisco, California: richiama i turisti con la sua atmosfera marinaia, l’oceano e movimentate piazze in cui perdersi tra shopping e ottimi ristoranti.

8. Sydney, Australia: la città con più 5 stelle per abitante della lista.

9. Seattle, Stati Uniti: spicca per l’alto numero di centri yoga e spazi verdi.

10. Copenhaghen, Danimarca: si presenta con l’aspetto di città moderna in cui un accorto piano regolatore è riuscito a conservare ampi spazi verdi, pur nella notevole crescita edilizia.