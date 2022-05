Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2022 Sabato

SCORPIONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2022 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di amore nella tua vita Ariete, potrebbero esserci molte chiacchiere ma non abbastanza azione. Forse sei un flirt fantastico che può mantenere le cose in movimento a un ritmo intellettualmente veloce, ma non ne viene fuori nulla quando devi trasformare un’azione concreta e manifestare quelle parole in fatti. Questo è un giorno in cui questo conflitto interiore si nota più palesemente del solito.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La nozione di verità potrebbe essere abbattuta oggi a causa di qualcuno che ti conosce meglio di tutti, Leone. Non ci vorrà una conversazione lunga e prolungata o una spiegazione approfondita per capire che c’è un pò di inganno che ha coperto la verità. Non cercare di nasconderti dai tuoi cari che stanno solo cercando di fare ciò che è meglio per te. Sii aperto e onesto con coloro di cui ti importa davvero.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose stanno arrivando a una difficile situazione di stallo per quanto riguarda l’amore nella tua vita, Sagittario. Forse ti sei sentito come se tutto stesse andando bene e non avevi nulla di cui preoccuparti. In realtà, questa nozione di “bene” era solo la tua abnegazione al lavoro che ti faceva pensare che potresti continuare sulla tua strada senza considerare davvero come le tue azioni abbiano influenzato gli altri. Preparati per una visione della realtà che non avevi previsto.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2022 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Le cose stanno arrivando a un punto drammatico per te in fatto di amore, Toro. Forse hai coltivato una relazione. Hai messo molta passione e anima nella costruzione di una forte connessione. Questo è un momento di resa dei conti in cui fai un passo indietro e vedi cosa hai guadagnato da tutto questo. Hai un partner per la vita o qualcuno che non ti apprezza tanto quanto pensi che dovrebbe?

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai il possibile per stabilizzare le tue emozioni, Vergine. L’amore dovrebbe seguire un percorso lento e costante fintanto che sei onesto con te stesso e gli altri su come ti senti. Forse sei così preso dal tuo mondo fantastico che non riesci a vedere che le cose si stanno effettivamente muovendo a tuo favore. Il conflitto che sorge oggi può essere scomodo, ma alla fine farà più luce sulla verità della situazione.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore è molto reale per te. Sei incline a prenderlo molto sul serio, forse anche troppo, Capricorno. Questa è una di quelle emozioni che alla fine prende il sopravvento sul tuo cervello e non lascia spazio a pensieri razionali sull’argomento. La buona notizia è che le questioni riguardanti l’amore dovrebbero stabilizzarsi in questo momento, dandoti l’opportunità di affrontare quest’area della tua vita da una prospettiva razionale.

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per te Gemelli, l’amore è come un’avventura, uno sport folle o una sorta di videogioco. Ultimamente, potresti essere stato troppo preso dall’aspetto fantastico senza tenere conto della natura pratica e del nocciolo della questione di ciò che serve per mantenere a galla una relazione. Potrebbe essere necessario dargli una visione più realistica ora. Sii più sensibile alle tue emozioni e onorale di conseguenza.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Devi rallentare in fatto di amore, Bilancia. Probabilmente stai agendo partendo dal presupposto che le cose vadano bene e puoi continuare a muoverti alla velocità della luce anche se molto tempo fa hai perso la tua strada. C’è un certo grado di fantasia nel tuo mondo. Non tiene conto del fatto che ci sono aree in cui devi essere più sensibile al tuo partner e forse prendere le cose più lentamente e metodicamente.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che le questioni di cuore diventino un pò appiccicose, Acquario. Forse ti senti come se qualcuno si stesse isolando da te e fosse molto testardo al riguardo. Forse questa persona si rifiuta di riconoscerti finché non torni indietro con le scuse. Il problema è che il tuo orgoglio è forte e la tua opinione sulla questione è altrettanto, rendendo difficile qualsiasi risoluzione.

Oroscopo del Giorno 7 Maggio 2022 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:L’amore dovrebbe andare bene per te ora, Cancro. Tuttavia, oggi potresti scoprire che le cose si complicano un pò quando tu o il tuo partner sospettate che qualcosa non sia vero o sospettate della situazione in corso. Qualcuno potrebbe rimanere intrappolato in una difficile situazione quando il velo dell’inganno verrà improvvisamente sollevato e la verità rivelata. Potrebbero esserci delle spiegazioni difficili da dare.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il quadro generale è decisamente positivo e ti garantisce un umore buono. Il tuo cuore indomito è stimolato a stabilizzare i suoi battiti rifugiandosi in un porto sicuro. Saturno, in aspetto dissonante, ti invita a non seguire gli impulsi e a meditare scelte ponderate anche nei sentimenti. È possibile che, rotti tutti gli indugi, ti sentirai pronto a ridare fiducia a un antico legame.

Nettuno molto positivo, specie se festeggi il tuo compleanno tra 14 e 17 novembre, costituirà la necessaria componente di romance che saprai dare alla storia. E più in là nel tempo, non è escluso che tu possa pensare a progetti di lungo respiro e addirittura allargare le braccia a un matrimonio.

Ti occupa nella prima parte di quest’oggi in ufficio la messa a punto di iniziative maturate in precedenza. La posizione sfavorevole di Urano e Sole non Ti deve far scoraggiare; in seguito vedrai poi fiorire i risultati di tutti i tuoi sforzi e, malgrado l’impegno, la fatica non ti peserà e sarai pronto a dare fondo a tutte le tue energie attive per completare ogni progetto.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura calda, amorevole e romantica viene notata che tu lo voglia o no, Pesci. Forse a volte ti senti come se non ci fosse abbastanza eccitazione nella tua vita, specialmente in quella amorosa. Non pensare che questo significhi che devi cambiare per compiacere gli altri. La tua natura stabile e tranquilla è confortante per coloro che la comprendono e la apprezzano. L’ultima cosa che vorrai fare oggi è fingere di essere qualcuno che non sei.