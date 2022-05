Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2022 Venerdì

LEONE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La comunicazione con gli altri dovrebbe essere molto efficace Ariete, e il tuo calendario sociale sarà pieno. Ti senti bene con te stesso, grazie a una sferzata di fiducia che ti ricorda che puoi fare qualsiasi cosa. Hai la capacità di destreggiarti tra molte cose contemporaneamente e la resistenza fisica per mantenere un ritmo veloce. Anche se tendi ad essere piuttosto pigro, potresti avere un’ispirazione improvvisa per iscriverti in palestra o ad un gruppo di allenamento.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ottimi influssi celesti in questa giornata di maggio ti favoriscono. Ti caratterizza una maggiore leggerezza di spirito nell’affrontare le situazioni che il nuovo giorno ti prepara. L’ironia, vero regalo che Mercurio benefico ti fa, è sempre stata al tuo fianco e, a maggior ragione lo sarà adesso, permettendoti di comprendere il presente, scivolando, con arguto distacco, da quel che non ti piace.

Un viaggio programmato per i mesi a venire in un paese che tieni molto a visitare, è sul punto di realizzarsi e ti unisce potentemente alla persona amata. La febbrile organizzazione di questa nuova avventura accende gli entusiasmi e fa rinvigorire la passione di coppia. Con un’intelligente Mercurio che tifa per te, la meta cui stai tendendo in questo momento è il successo lavorativo: ti proietti con slancio ottimistico nella realizzazione di questo scopo. Capisci oggi grazie all’apporto del segno più legato all’intelligenza, i Gemelli, che conviene ad ogni modo lavorare su contenuti, sviluppandoli con rigore e mostrando anche ad altri tuoi collaboratori la loro validità. Poi passerai a un’azione concreta.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua vitalità fisica dovrebbe essere abbastanza forte Sagittario, e sei incoraggiato da una maggiore fiducia in te stesso. Allo stesso tempo però, sembra che qualcuno stia cercando di scompigliarti le cose essendo egoista e irrispettoso del tuo spazio. È probabile che ciò porti a conflitti di cui non hai bisogno. La buona notizia è che è probabile che ti apra a una prospettiva diversa, che alla fine può essere utile per comprendere la situazione.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Relazionarsi con le persone potrebbe essere difficile, dal momento che hai la sensazione che gli altri non vedano le cose così profondamente o emotivamente come te, Toro. Forse senti che tutti sono superficiali, il che li rende più fortunati in un senso ma tristi ​​in un altro. Cerca di non concentrarti così tanto sugli altri. Concentrati solo su di te. Non prenderti così sul serio. Adotta un approccio più spensierato alla vita.

VERGINE ⭐ EXCELLENT:La tua indecisione potrebbe affliggerti, Vergine. Questa è una di quelle volte in cui ti senti come se un secondo di esitazione ti costasse caro. Eppure ci metti un pò per elaborare e interiorizzare le cose prima di essere pronto ad agire. Gli altri possono agire e parlare prima di pensare. Non arrabbiarti con te stesso per aver gestito le cose a modo tuo. Più di ogni altra cosa, è la tua mancanza di fiducia in te stesso che ti trattiene.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose potrebbero muoversi più rapidamente di quanto tu voglia in questo momento, Capricorno. Potresti sentirti come se i tuoi bisogni e la tua agenda si stessero perdendo nella furia che ribolle dentro di te. La chiave segreta da aggiungere alla tua cassetta degli attrezzi è la capacità di seguire il flusso delle cose. È fondamentale tirare pugni piuttosto che essere vittime. Usa l’energia fulminea a portata di mano per mobilitare i tuoi sforzi.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2022 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Hai una grande quantità di energia fisica, Gemelli. A volte, potresti sentirti come se avessi una sorgente infinita di potere. Sei a un punto culminante del tuo ciclo annuale, quando le cose stanno arrivando a un apice importante. È probabile che le difficoltà relative a questo momento ti facciano agire in modo aggressivo se le cose non vanno per il verso giusto. Trova uno sbocco costruttivo per tutta questa energia fisica.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ora sei in una posizione fantastica per fare una mossa significativa nella tua vita, Bilancia. Con una grande quantità di energia fisica unita a un’autostima incredibilmente alta, hai tutto quello che serve per dare una grande spinta verso obiettivi più grandi. Ci sono opportunità che ti arrivano da tutte le angolazioni e l’energia a portata di mano è molto veloce. La tua natura forte e coraggiosa è matura per salire a bordo quando quel treno arriverà sfrecciando.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua forza fisica è al primo posto oggi, Acquario. Ora è un momento fantastico per entrare a far parte di una squadra sportiva o un gruppo di allenamento. Gli altri rispetteranno le tue capacità di leadership. Il tuo splendore sta irradiando tutti di energia positiva. Questa combinazione di forze è estremamente potente. Hai l’opportunità di essere meravigliosamente produttivo in questo momento. È probabile che il lavoro e il gioco ti presentino interessanti opportunità di avanzamento.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2022 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Trovare il punto di conforto potrebbe essere difficile per te, Cancro. Potresti sentirti come se non ti stessi connettendo con i tuoi ideali o con i tuoi veri obiettivi. Anche se provi a mettere in moto le cose, in realtà non vanno come vorresti. C’è un’energia difficile che ti fa sentire come se avessi bisogno di unirti a un gruppo o all’altro per sentirti accettato. Il problema è che nessuna delle due parti sembra attraente. Sentiti libero di iniziare la tua corsa da solo.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti come se non potessi accedere alla tua energia fisica ora, Scorpione. Potresti provare frustrazione quando proverai a fare sport. Non ti senti come se le cose stessero al loro posto. Questa sensazione sta mettendo a dura prova il tuo io interiore. Non abbatterti se ti senti in questo modo. Accetta il fatto che ci sono momenti buoni e momenti meno buoni per fare determinate cose.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti indeciso, insicuro e bloccato nel mezzo di una situazione difficile, Pesci. La tua energia potrebbe essere attratta in una direzione mentre la tua autostima in un’altra. Questo dilemma ha a che fare con la tua incapacità di integrare diversi aspetti della tua vita che cerchi di tenere separati. Prova a guardare le cose nel loro insieme. Noterai come le tue azioni in una parte della tua vita hanno un effetto a catena ovunque.