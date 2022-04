Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2022 Venerdì

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2022 Venerdì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2022 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Stai aspettando che il partner ti chiami al lavoro, Ariete? Per quanto tu voglia sentirlo, potresti essere così preso dal tuo lavoro da non sentire neanche una banda musicale. Mentre lavori, assicurati di tenere un orecchio sintonizzato sul mondo reale alzando lo sguardo e camminando di tanto in tanto. Altrimenti, potresti sabotare ciò che desideri di più oggi.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stavi aspettando di sentire parlare di alcuni fondi Leone, magari per creare un’opera d’arte, scrivere un libro o realizzare un film documentario? Se è così, potresti avere molto da festeggiare oggi quando riceverai la notizia che i soldi sono in arrivo! Non sorprenderti se ci sarà un ritardo, però. Il progetto sta per realizzarsi, ma solo un pò più tardi di quanto speravi. Tutto quello che puoi fare ora è essere paziente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti incontrare un collega di lavoro e improvvisamente provare un’inaspettata attrazione, Sagittario. Questo potrebbe prenderti alla sprovvista perché non hai mai pensato a questa persona in quel modo. Prima di trarre conclusioni affrettate, concediti un pò di tempo per capire. Ti senti particolarmente sensuale oggi, quindi questa sensazione potrebbe passare domani. Resta con i piedi per terra. Se l’attrazione è ancora lì tra qualche giorno, allora pensaci!

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2022 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua sensualità è oggi mitigata da un tocco di sentimento romantico che si trova nelle fiabe, Toro. Potrebbe essere insolito per te, ma il tuo partner lo adorerà! Se sei single, è probabile che attirerai molta attenzione e incontrerai qualcuno di nuovo ed eccitante. Assicurati di fare lo sforzo di vedere la persona reale e non solo un’immagine romantica. In bocca al lupo!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno al tuo posto di lavoro potrebbe improvvisamente trovarti molto attraente e non nasconderlo oggi, Vergine. Il modo in cui rispondi, ovviamente, dipende da te, ma se non ricambi i sentimenti di questa persona, non rispondere positivamente semplicemente perché sei lusingato. Potrebbe causare problemi per te, in particolare se questa persona è in una posizione di autorità. Tieni duro per la persona giusta!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Una somma di denaro che potresti aspettarti da molto lontano potrebbe essere in ritardo, Capricorno. Questo potrebbe essere frustrante per te, ma non farti prendere dal panico. I soldi stanno davvero arrivando. Quindi, a meno che la tua situazione non sia urgente, siediti e aspetta. Se vuoi verificare con coloro che lo stanno inviando, fallo con tutti i mezzi. Probabilmente scoprirai che la questione è fuori dal loro controllo. Sii paziente e resisti.

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mercurio Toro, sempre costantemente positivo, inaugura un fine settimana gioioso e leggero, specie se sei nato in maggio. In famiglia come nell’ambiente dove si svolge la tua attività consueta, trovi una dimensione di accoglienza e di benessere.

Starà a te mettere a frutto i buoni rapporti che riuscirai a coltivare in questo periodo facendo in modo di migliorarli sempre più. Saturno è la tua stella polare in questo momento e ti illumina il cammino per ogni scelta pratica o ideale hai in mente di fare, specie se appartieni alla terza decade gemellina. Il pianeta si occupa di dare sterzate positive a ogni situazione statica nella tua vita.

Scorre un’esistenza appagante insieme alla persona amata se sei in una coppia stabile ed eventualmente anche in compagnia piacevole di figli. Mercurio in questo momento positivo rende felice lo scambio comunicativo. Se invece sei single e nato nella prima decade, Venere ti costringe a uscire allo scoperto e ti fa lanciare all’attacco di chi ti ha colpito il cuore.

Saturno e Mercurio ti offrono lucidità per riuscire in ufficio a essere efficiente e chiudere gli impegni in perfetto ordine. E come sempre riuscirai a essere il “primo della classe”!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo desiderio di rispettare e onorare la persona speciale della tua vita si scontra oggi con un desiderio altrettanto forte di passione, Bilancia. Il segreto per risolvere questo conflitto sta nel sapere che le due cose non si escludono a vicenda. Inoltre, se vuoi ottenere il massimo da entrambe le pulsioni, devi sintonizzarti sui pensieri e sui sentimenti del tuo partner. Concentrati su ciò che entrambi volete! Buona giornata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sesso e l’amore sono la priorità assoluta per te oggi, Acquario. Sei particolarmente bella, ti senti particolarmente sensuale e potresti benissimo attirare sguardi ammirati da estranei. Potresti voler concederti dei vestiti nuovi o forse un nuovo profumo. Questo è sicuramente il giorno perfetto per programmare una serata intima con il partner. Se puoi, fallo. Potrebbero volerci un giorno o due prima che i tuoi programmi si combinino. Sii paziente!

Oroscopo del Giorno 22 Aprile 2022 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il partner potrebbe contattarti di punto in bianco Cancro, magari proponendoti di incontrarti stasera. Sei proprio dell’umore giusto, dal momento che ti senti particolarmente sexy e non hai paura di mostrarlo. Una serata a casa o in un angolo buio del tuo ristorante preferito potrebbe essere la scelta giusta. Non sorprenderti se il tuo partner ordinerà champagne e si presenterà con dei fiori! Divertiti!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Hai nutrito un desiderio segreto per qualcuno che credi pensi a te solo come un amico, Scorpione? Non sorprenderti se non sarà così. Questo è un giorno in cui le passioni nascoste potrebbero essere improvvisamente rivelate e il tuo amico potrebbe rivelarti inaspettatamente un’attrazione nascosta! L’unico aspetto negativo è che a volte può essere una delusione quando le fantasie diventano realtà. Prendi nota della tua reazione prima di andare avanti.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Se sei single Pesci, stasera potresti ritrovarti a desiderare qualcuno del passato e chiederti cosa sta succedendo a questa persona in questo momento. Se sei attualmente coinvolto, potresti provare una separazione temporanea dalla persona amata e potresti sentirti incline a trascorrere la serata a casa. Se sceglierai di farlo, leggi un bel libro o guarda il tuo film preferito. Ricorda: un telefono controllato non squilla mai!