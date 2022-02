Bubble Glamping: l’esperienza più originale da vivere a San Valentino!

L’area privata esterna di Bubble Glamping è dotata di tavolo e sedie per poter gustare in totale relax la colazione o l’aperitivo. La colazione viene servita direttamente nella bubble room, utilizzando materie prime e prodotti locali.

Alcuni potrebbero storcere il naso. Dormire in uno spazio così piccolo? La verità però è che nell’ultimo anno quello delle bubble room è diventato un vero e proprio trend. Meglio se in posti isolati, nel verde della natura incontaminata.

Anche quest anno è arrivata la Festa dedicata all’amore per eccellenza e l’originalità potrebbe fare la differenza, salvandovi dall’ennesima cena romantica o scatola di cioccolatini. Bubble Glamping è la parola d’ordine per soprendere la vostra metà!