Borse da ufficio Inverno 2022: i must have per una giornata lavorativa

Borse da ufficio Inverno 2022

I must have invernali per una giornata lavorativa

Le caratteristiche delle borse da ufficio Inverno 2022

Quali sono le caratteristiche delle borse da ufficio Inverno 2022? Devono essere eleganti, discrete, star bene con tutto e soprattutto, devono essere molto capienti affinché riescano a contenere tutto il necessario per far fronte a una giornata lavorativa.

Lontane dall’idea della classica valigetta in stile ventiquattrore, abbiamo selezionato per voi qualche borsa di tendenza dalle maison di moda più prestigiose, da Gucci a Louis Vuitton, da Chanel a Dior; i modelli più adatti e più cool del momento.

Che siano raffinate tote, maxi shopper o borse a mano, queste it bag iconiche hanno tutte le qualità per diventare la vostra borsa del cuore. E se volete essere davvero le più trendy, in questa stagione invernale il segreto è puntare anche sul colore, che sia acceso o pastello.

Una menzione particolare va dedicata alle borse nere, sempre un caposaldo di ogni look. Sono perfette quelle a secchiello da portare a mano e realizzate in morbidissima pelle o simil pelle, con impugnatura geometrica e una capienza morbida ideale per contenere tutto l’occorrente per la giornata.

Per questo inverno troverete un pò di tutto. Il nero sarà la grande conferma della stagione fredda che, tuttavia, verrà abbinato a colori insoliti come il giallo senape, il verde, il cachi e il marrone. E per le più temerarie, non è escluso il bianco candido!