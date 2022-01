Tesla Bot: il robot di Elon Musk lavorerà al posto dell’uomo

Tesla Bot

Il robot di Elon Musk che lavorerà al posto dell’uomo

L’amico degli uomini sviluppato per muoversi in un mondo di umani

Dopo le supercar elettriche entro un anno arriverà Tesla Bot, il robot umanoide pensato per rendere migliore la vita degli umani: parola di Elon Musk!

Nel futuro, dice Musk, il lavoro fisico sarà una scelta non una necessità: e il Tesla Bot sarà “amico degli uomini” e sviluppato per muoversi in un mondo di umani, senza necessità di ricevere molte istruzioni.

Il Tesla Bot, presentato nel corso dell’evento Tesla AI Day, è alto 176 cm e pesa 56 kg, è pensato per svolgere compiti ripetitivi, noiosi e pericolosi per l’uomo, sia in ambito lavorativo che quotidiano, come ad esempio fare la spesa. Potrà trasportare fino a 20 kg e muoversi ad una velocità di 8 km/h.

Tesla Bot rappresenta un’applicazione nel campo della robotica del lavoro fatto dalla compagnia sulle tecnologie di intelligenza artificiale che caratterizzano le sue auto, come le reti neurali e il supercomputer avanzato Dojo.

Nel robot verranno utilizzati molti degli strumenti che caratterizzano le auto Tesla, a partire proprio dal supercomputer Dojo e l’hardware FDS (Full Self-Driving), che Tesla utilizza per “addestrare” le auto a muoversi in modo autonomo; e le reti neurali, che aiuteranno il Bot a riconoscere e a navigare gli ambienti.

La testa del robot sarà dotata di uno schermo per informazioni utili, mentre i 40 attuatori elettromeccanici e i sensori di cui sarà dotato gli permetteranno di muoversi agilmente e replicare i movimenti umani.

Le applicazioni che Musk immagina sul robot vanno ben oltre i task lavorativi. Tesla Bot infatti sarà in grado di sostituire l’uomo in tutti gli sforzi fisici che non vorrà fare. Secondo le previsioni di Musk il prototipo dovrebbe essere pronto il prossimo anno.