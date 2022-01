Porsche 718 Cayman GT4 RS

500 CV e tantissimo carattere!

La nuova Porsche 718 Cayman GT4 RS è la punta di diamante nella proposta di questo modello

Il costruttore tedesco ha presentato al Salone dell’Automobile di Los Angeles la Porsche 718 Cayman GT4 RS: nuova punta di diamante nell’offerta di prodotto di questo modello.

Sei cilindri aspirati naturalmente. Il tutto per 500 CV di potenza e 450 Nm di coppia spalmati su 1.415 kg di peso. In grado di girare a 9.000 giri/min, questo sei cilindri con rapporto peso/potenza di 2,83 kg/CV consente alla Porsche 718 Cayman GT4 RS di scattare da 0 a 100 km/h in 3.4 secondi (3,9 secondi con cambio PDK) e raggiunge una velocità massima di 315 km/h (302 km/h con PDK) in settima marcia.

Prese d’aria alle spalle dei finestrini atte a migliorare il flusso dell’aria in ingresso, feritoie di estrazione al di sopra dei passaruota anteriori e cambio a doppia frizione PDK (comandabile sia con controlli al volante che con levetta al centro del tunnel) e ala posteriore fissa con attacco a collo di cigno e supporti in alluminio sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano questa sports-car con prestazioni da supercar.

In particolar modo, il profilo alare posteriore di Porsche 718 Cayman GT4 RS deriva dalla Porsche 911 RSR GT ed è stato utilizzato per la prima volta in una Porsche di serie con la 911 GT3. Questo fattore, unitamente a un’altezza da terra inferiore di 30 millimetri rispetto alla 718 Cayman, alle vistose prese d’aria sui passaruota anteriori, al rivestimento del sottoscocca ottimizzato dal punto di vista aerodinamico con diffusore posteriore collegato, al diffusore anteriore a regolazione multipla e al nuovo bordo dello spoiler anteriore dotato di sideblade, consente alla GT4 RS di generare una deportanza superiore di circa il 25% a quella della GT4 nella modalità Performance riservata all’uso in pista.

Anche il telaio ha subito modifiche: regolabile e predisposto per l’impiego in tracciato, nonché affiancato da ammortizzatori specifici, viene fissato alla carrozzeria mediante giunti sferici. Completano la dotazione: cofano bagagliaio anteriore, prese d’aria, carter dell’air box, bordi superiori degli specchietti esterni e ala posteriore con una finitura a trama in carbonio.

Il prezzo? Si parte da 147.471 euro (incluso il 22% di IVA). Le consegne inizieranno a Marzo 2022.