Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Vergine: nona posizione

Purtroppo Venere è in Sagittario, dunque in quadratura con il vostro Sole natale e non offre grandi occasioni per innamorarsi ma anche per ritrovare la complicità all’interno di una relazione sentimentale già esistente. La vostra vita lavorativa prosegue senza grandi novità ma neanche senza insoddisfazioni. Se volete raggiungere un traguardo professionale muovetevi perché nel nuovo anno sarà complicato ottenere soddisfazioni.