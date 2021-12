Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Ariete: ottava posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Ariete stilata da Excellent Magazine

Purtroppo questo periodo invernale non inizia bene per i sentimenti e le relazioni d’amore. Non siete in grado di comprendere le esigenze del partner, non siete compresi neanche voi e il clima può diventare, in alcuni casi, molto critico e portare ad una separazione. Per i cuori solitari i mesi di Gennaio e Febbraio possono creare opportunità di incontro. Se saprete sfruttare bene questi mesi, arriveranno importanti novità sul lavoro e potrete fare ottimi progressi.