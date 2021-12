Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Gemelli: decima posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Gemelli stilata da Excellent Magazine

Sicuramente il peggiore periodo per i sentimenti è l’inverno a causa del transito di Venere in Sagittario e quindi in opposizione con il Sole natale. Non è semplice gestire il rapporto amoroso e non è per nulla facile trovare qualcuno che possa riempire i vuoti del cuore. Questo periodo non è eccezionale per il lavoro ma intanto le energie e la creatività vi permettono di andare avanti e di procedere in modo molto sereno.