Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Pesci: undicesima posizione

Periodo terribile per quanto riguarda l’amore perché Venere in quadratura può creare un clima parecchio complicato a livello relazionale. Se la vostra vita di coppia è in crisi allora la cosa migliore da fare è cercare di vedersi poco per evitare ulteriori complicazioni. Sarete in grado di sfruttare alcune occasioni professionali e sentirete dentro di voi l’esigenza di cambiare qualcosa.