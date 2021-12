Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Leone: dodicesima posizione

Classifica zodiacale Inverno 2021-22 Leone stilata da Excellent Magazine

Un inverno da dimenticare. In amore la situazione non è eccezionale per colpa di Giove in opposizione che illude, che crea serie complicazioni, che vi fa, magari, innamorare di una persona che vi piace tanto ma che non è quella adatta alle vostre esigenze. Criticare il lavoro delle persone attorno a voi non è cosa bella da fare. Siete persone generose e altruiste e magari qualcuno approfitterà della vostra bontà in campo professionale.