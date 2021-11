Tag Heuer Ayrton Senna: un omaggio al grande pilota

Il grande pilota, tragicamente scomparso il primo maggio del 1994, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di Formula 1 e non solo. La Maison de La Chaux-de-Fonds in collaborazione proprio con il marchio Senna, omaggia il campione più amato dalla storia dell’automobilismo con l’ultimo segnatempo: Tag Heuer Ayrton Senna Formula 1 Special Edition.

L’intento di Tag Heuer è quello di raccontare la storia di una leggenda. Il nuovo Tag Heuer Ayrton Senna Formula 1 Special Edition, lanciato in occasione del trentennale della terza vittoria del mondiale da parte di Senna, è un cronografo al quarzo che riprende i colori simbolo del pilota, illuminando il nero con il giallo. Quest’ultimo colore compare infatti sulla doppia S (il monogramma del pilota Brasiliano) che decora la lunetta in ceramica a ore 12 insieme al nome di Senna, dettagli che ritroviamo anche sul quadrante.

Nel quadrante nero spazzolato a effetto sunray tornano lampi di giallo. A sottolinearlo c’è un réhaut con scala di sessanta minuti; gli indici, placcati oro nero con lo speciale Super-Lumi-Nova per migliorare al massimo la leggibilità, sono applicati e l’unico in numero è il 12.

Inserito in una cassa in acciaio sabbiato del diametro di 43 millimetri, lo sormonta un vetro zaffiro piatto e lo corona una lunetta fissa tachimetrica in ceramica satinata.

Una delle caratteristiche dell’orologio è il cinturino in pelle nera in rilievo, un richiamo al modello S/EL che Senna era solito indossare. Anche il cinturino in pelle è illuminato da cuciture gialle e presenta una chiusura in acciaio nero con un doppio pulsante di sicurezza.

Resistente all’acqua fino a 200 metri, il nuovo Tag Heuer Ayrton Senna è animato da un movimento al quarzo per assicurare la precisione assoluta a chi sceglie di collezionarlo.

Un piccolo capolavoro è rappresentato dall’immagine del casco incisa sul fondello accanto ad una speciale incisione delle parole “SENNA SPECIAL EDITION”.

Tag Heuer Ayrton Senna Special Edition è in vendita a 2.200 Euro.