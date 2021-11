Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti intuire potenti sentimenti di affetto da qualcuno da cui potresti essere attratto. Potresti provare un’ondata di euforia da questa esperienza prima che il tuo lato scettico si attivi per dire che in realtà è tutto un desiderio. Un pò di scetticismo è salutare, ma non lasciare che prevalga sulla tua impressione positiva. Tutti i segni dicono che ciò che percepisci è vero. Segui il tuo cuore.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Una lettera amorevole e di supporto o una chiamata da un caro amico potrebbe essere proprio ciò che il medico ha ordinato oggi. Potresti sentirti oberato di lavoro e un pò pessimista riguardo ai piani che hai fatto. Il tuo amico dovrebbe sollevarti il morale e motivarti ad andare avanti nonostante gli ostacoli che incontri. Ricorda questa gentilezza. Il tuo amico potrebbe aver bisogno della stessa cosa da te in futuro.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Un evento sociale oggi potrebbe metterti in contatto con alcuni vecchi amici che significano molto per te. L’occasione sarà molto calorosa e amichevole, anche se potresti sentirti un pò sottotono. Non importa! A volte il silenzio è preferibile al parlare forzato. Basta crogiolarsi in presenza di cari compagni e ascoltare ciò che dicono gli altri. Ti divertirai molto di più.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua gentilezza e le tue buone maniere potrebbero ripagarti oggi. Qualcuno che ti rispetta molto potrebbe offrirti un’opportunità che aumenta il tuo reddito. Potresti conoscere questa persona da molto tempo e voi due lavorate bene insieme. Questa opportunità dovrebbe essere benvenuta e non intimidatoria. Se la cogli, il futuro sarà roseo.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti trovare alcune nuove idee interessanti per far progredire la tua carriera e aumentare le tue entrate. L’unica domanda è se puoi seguirle o meno. Alcune di esse potrebbero essere realizzabili e altre no, ma se sei serio, dovresti fare qualche ricerca per capirlo. Il futuro sembra buono se fai i passi necessari per trasformare le tue idee in realtà.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavorare a stretto contatto con qualcuno potrebbe suscitare un forte e caloroso affetto tra di voi. Potrebbe essere o meno un’attrazione romantica, ma se lo è, non leggerci troppo adesso. La situazione sta creando tante emozioni. Però c’è la possibilità che questa attrazione passi domani. Ma probabilmente hai trovato qualcuno con cui puoi collaborare in armonia. È importante!

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore sta andando meravigliosamente bene oggi. Se sei impegnato, l’affetto continua a crescere tra te e il tuo partner. Un forte senso di unità potrebbe portarvi a un impegno deciso. Se non sei attualmente coinvolto invece, non sorprenderti se qualcuno che ti piace ma che non conosci bene sembrerà improvvisamente attratto da te.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sperimentare un’ondata di intuizioni spirituali. Qualunque cosa ti venga in mente sembra chiara e giusta, e potrebbe ispirare musica, poesia o pittura. L’unico problema potrebbe essere che queste intuizioni potrebbero scomparire se non le scrivi subito. Le visioni dall’altra parte possono essere effimere. Se ti piace quello che ti sta succedendo, annotalo. Sarai felice di averlo fatto.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Amore e affetto sembrano essere tutt’intorno a te. Una forte unione con gli amici intimi, i familiari e il tuo partner può sorgere proprio durante il giorno. Puoi anche aspettarti una scarica di immaginazione e ispirazione artistica, magari generata dal supporto di chi ti circonda. Qualsiasi relazione formata ora durerà a lungo. Ricorda questo giorno in cui i tempi si faranno difficili.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tendi ad essere intellettualmente incline a tutto. Oggi potresti mettere alcune delle tue conoscenze all’opera per lavorare in modo creativo. La tua intuizione e la tua immaginazione stanno facendo gli straordinari. Se stai pensando di iniziare un nuovo progetto, questo è il giorno giusto per cominciare. L’unico aspetto negativo è che potresti essere così ossessionato dal tuo lavoro da non riuscire a concentrarti su nient’altro. Calmati in modo da non stressarti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti ricevere una buona notizia inaspettata riguardo all’imminente arrivo di denaro che aspettavi da molto tempo. Questa sarà una notizia molto gradita e degna di un festeggiamento anche se potresti ancora non crederci. Credici! La lunga attesa è finita. Ora devi resistere alla tentazione di spendere tutto subito!

Nettuno nel segno amico dei Pesci fa innalzare la carica di calore umano, di pathos, di romanticismo. Allo stesso tempo hai la capacità di far sorridere e allietare l’esistenza della persona amata con grandissima facilità. La presenza del Sole nel tuo stesso segno è un elemento estremamente significativo e innalza il livello della tua fortuna in amore. Chi di voi è in cerca dell’anima gemella sappia che non è molto lontana dal trovarla!

Si stanno avviando grandi progetti in ambito professionale e sei chiamato a dare un impulso notevole, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 3 al 12 del mese di novembre. La tua creatività, la visione particolare, diversa, sfaccettata a volte, di alcuni elementi della realtà, ti rende agevole la riuscita nell’ambito sia di un’attività dipendente che di una professione libera.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti ricevere forti impressioni su amici o familiari assenti. Tutti tendono ad essere positivi, anche se potresti trovarlo sconcertante. Questa tendenza potrebbe continuare per un pò. La tua sensibilità ai pensieri e ai sentimenti degli altri sta aumentando. Può contribuire alla tua comprensione su di loro. Sfruttala al meglio.