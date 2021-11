Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La comunicazione con il partner potrebbe essere più psicologica che verbale oggi, anche se la conversazione dovrebbe essere sincera, onesta e gratificante. Condividerai i tuoi sentimenti e le tue idee. Potrebbe sorgere il tema del viaggiare insieme. Potrebbe derivarne un più forte senso di unità e comprensione. Sfruttalo al meglio.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi un’organizzazione dedicata alle attività spirituali potrebbe aprire le sue porte nel tuo quartiere. Questo potrebbe essere di particolare interesse per te e per il tuo partner. Potresti voler andare a controllare il posto. Potresti incontrare nuove persone interessanti, ascoltare alcune idee affascinanti e forse scoprire nuovi libri. Preparati per una serata divertente.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe essere al servizio degli altri oggi. Sta andando molto bene per te stesso e stai pensando di condividere la tua fortuna in qualche modo. Un amico potrebbe avere idee per gruppi in cui potresti essere coinvolto. Prima di impegnarti in qualcosa, assicurati di volerlo davvero fare. Non vuoi che ti venga affidata una causa e poi deludere gli altri.

Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le idee per progetti creativi che potrebbero farti guadagnare più soldi potrebbero ronzare nella tua mente oggi. Potrebbero essere così tante che dovrai affannarti per scriverle in modo da non dimenticarne nessuna. Le discussioni con gli amici o con il partner potrebbero darti ancora più idee invece di ridurre l’elenco. Puoi dargli un senso più tardi. L’importante ora è metterle per iscritto.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi devi affrontare le questioni finanziarie. Potrebbe essere necessario trovare un pò di denaro extra nel tuo conto o nel tuo budget. È probabile che questa non sia una grande somma, ma abbastanza da fare la differenza ora. Prenditene cura e poi sistemati per una serata tranquilla a casa. Non avrai voglia di uscire, ma ti godrai la serata.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni relative alla carriera probabilmente stanno andando bene per te, ma potresti non essere sicuro di voler continuare su questa strada. Potresti prendere in considerazione altre opzioni, forse alcune che hai sempre voluto provare ma non sei mai stato in grado di fare. Non sentirti di dover decidere ora. Hai un sacco di tempo. Non muoverti finché non sarai sicuro.

Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il romanticismo è in cima alla tua lista di priorità oggi. Potrebbe aver luogo una conversazione profonda con il tuo partner, forse per chiarire i tuoi sentimenti sulla relazione. Potrebbero sorgere altre questioni di interesse per entrambi e questo è di buon auspicio per il tuo futuro. Non cedere alla tentazione di sottolineare i difetti del tuo partner. Dì semplicemente di cosa hai bisogno.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivare buone notizie. Qualunque cosa sia dovrebbe renderti molto felice e farti essere troppo iperattivo per stare fermo. Probabilmente vorrai fare una breve passeggiata nel quartiere per smaltire un pò di energia. Questo potrebbe metterti in uno spazio ottimista, in attesa del futuro. Goditi la serata.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai intenzione di partecipare a una lezione o a un workshop? Questo è il giorno giusto per farlo. La tua mente e le tue emozioni stanno lavorando insieme per portare nuove intuizioni. Il tuo buon senso sta operando a un livello molto alto, quindi questo è anche un buon giorno per prendere decisioni pratiche. La comunicazione con coloro che condividono i tuoi interessi dovrebbe essere gratificante e illuminante.

Oroscopo del Giorno 12 Novembre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I giovani ospiti tirano fuori il meglio di te oggi. Hai preparato del cibo delizioso per accoglierli? Quando vuoi, puoi essere un anfitrione eccezionale, intrattenendo gli ospiti e persino affascinandoli. In cambio, sono una compagnia davvero piacevole. Questo dovrebbe essere un intermezzo felice per te, dal momento che ti piace essere socievole.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua immaginazione potrebbe librarsi nel selvaggio oggi. Potresti immaginare nuovi meravigliosi piani per il tuo futuro. Potrebbero arrivare dei soldi. C’è la possibilità di un aumento. Lascia che la tua immaginazione scorra liberamente. Domani fai un elenco delle tue opzioni. Elimina quelle impraticabili. Non avere fretta di decidere.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’ispirazione e le intuizioni che arrivano attraverso i sogni potrebbero darti la spinta di cui hai bisogno per avviare la tua carriera. Potresti aver preso a calci idee diverse per un pò, ma quello che realizzi oggi potrebbe motivarti ad agire. Formula una strategia prima di iniziare. Finché fai lo sforzo di rimanere concentrato, efficiente e pratico, qualunque cosa tu decida oggi potrebbe funzionare.

Il tuo cuore sta accelerando i suoi battiti sempre di più e questo non ti dispiace! Urano e Nettuno sono i tuoi paladini e ti consentono di dare adesso largo spazio alla vita sentimentale. Non è che l’inizio di un autunno e un inverno che per te saranno eroticamente e decisamente “caldi”!