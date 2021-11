Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Una donna, forse una collega molto brillante e a volte fastidiosa, potrebbe farti visita oggi. Se non stai attento, questa persona potrebbe spingerti in una discussione accesa o suscitare la tua insicurezza. Prova a prendere le distanze. Questa persona ha dei problemi da affrontare che hanno poco o niente a che fare con te. Sii educato e comprensivo e poi mostrale la porta!

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire un forte legame psicologico con un amico che vive lontano e che non vedi da molto tempo. Potresti chiederti cosa sta combinando questa persona e questo potrebbe essere un pò preoccupante. Non essere timido. Chiamala! In un modo o nell’altro, dovresti sapere cosa sta succedendo. Potrebbe essere che il tuo amico stia solo passando una brutta giornata. Dagli un orecchio comprensivo!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le pratiche legali relative al denaro sulle quali potresti aver lavorato per un pò, dovrebbero finalmente essere completate oggi. Questo dovrebbe sollevare il morale se non altro ti toglierai tutto di mezzo! Dovresti sentirti particolarmente loquace, entusiasta e appassionato. Potresti voler programmare una serata romantica con il tuo partner. Divertiti!

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Molte chiamate potrebbero arrivare oggi. Alcune riguardano persone che vivono lontano, alcune provengono da amici con gravi difficoltà emotive e una potrebbe arrivare dal partner con il quale sei molto ansioso di stare insieme. Potresti salire in macchina per incontrare questa persona in qualche luogo familiare nella tua città. Non sfinire la voce parlando al telefono!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Le attività o gli incontri di gruppo potrebbero rivelarsi impegnativi oggi poiché le persone intorno a te verranno trascinate in discussioni su cui si sentono forti e sulle quali non sono tutti d’accordo! Questo non è un buon giorno per essere coinvolto in discussioni accese anche se troverai l’idea allettante. Stanne fuori! Trova qualcuno che se ne stia fuori insieme a te!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune brutte esperienze riguardanti la carriera, la famiglia, i viaggi o l’istruzione potrebbero avere a che fare con un amico, un collega o un partner di umore esplosivo oggi. Questa persona potrebbe essere imprevedibile ora, felice un minuto e nelle profondità dell’oscurità quello dopo. Non cercare di dare consigli o di rallegrarlo. Provocherà solo rabbia. Stai alla larga e lascia che il tuo amico ci lavori da solo.

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le questioni finanziarie potrebbero richiedere la tua attenzione oggi. Le fatture devono essere pagate, gli assegni versati o i contratti firmati. Il sollievo che ottieni dalla gestione di questo dovrebbe sollevarti notevolmente il morale. Esci all’aria aperta, fai una passeggiata e scarica un pò della tua energia. Rilascia le endorfine. Telefona a un amico e trascorri la serata in città. Hai lavorato sodo e te lo meriti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La possibilità di imminenti cambiamenti nella tua vita personale o professionale potrebbe farti sentire preoccupato e insicuro. Non esserlo. Semmai, trai beneficio da questi cambiamenti. Potrebbero esserci molta tensione e stress nell’aria, e sarà difficile evitare di raccogliere questa energia. Cerca di rilassarti! Lasciati trasportare dalla corrente.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Lo stress da lavoro potrebbe prenderti. Bere molta acqua sarebbe una buona idea. Sono indicate anche quantità moderate di esercizio e riposo. Non mangiare cibi molto piccanti. Questo è un buon giorno per recuperare il ritardo sulla lettura, lo studio o la ricerca. Il tuo fisico potrebbe non essere quello che dovrebbe, ma il tuo cervello è acuto.

Oroscopo del Giorno 5 Novembre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei di ottimo umore e non vedi l’ora di fare qualsiasi cosa. La tua energia fisica è alta, quindi è indicato qualche esercizio e tanto sport. Potresti voler fare una breve gita fuori porta o intraprendere un nuovo corso di studi o cimentarti nella scrittura. Il tuo entusiasmo e il tuo ottimismo sono alti, quindi il cielo è il limite.

È soprattutto nei sentimenti, che, grazie agli influssi del Sole, sentirai quanto questa giornata sarà speciale. Scoprirai così che una persona nutre per te sentimenti profondi. Se sei un libero professionista avrai l’occasione oggi di fare affari d’oro. Nettuno e il team Sole – Mercurio – Marte in Scorpione compongono un quadro per te fortunatissimo, specie a partire dal primo pomeriggio!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver pianificato di fare un lungo viaggio o di tornare a scuola per un prendere un diploma avanzato. Fino ad ora potresti averlo rimandato. Hai finalmente superato il limite e hai preso la decisione di farlo. Non c’è modo di fermarti! Potresti passare molto tempo al telefono per raccogliere informazioni e prendere accordi preliminari.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti romantico e appassionato e voler stare insieme al tuo partner. Probabilmente lo farai, ma potrebbe essere difficile e dovrai organizzarlo solo all’ultimo minuto. Non farti prendere dal panico se non riuscirai a raggiungere il tuo partner durante la prima parte della giornata. Non arrenderti. Passerai un’ottima serata.