MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring: prodotta in partnership con il famoso circuito

MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring

Prodotta in serie limitata in partnership con il famoso circuito

MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring incarnazione il DNA sportivo di MV Agusta

MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring è la nuova arrivata della casa di Schiranna che prende il nome di uno dei circuiti più famosi al mondo: è l’ultima incarnazione del DNA sportivo di MV Agusta.

La base tecnica di partenza è quella della Brutale 1000 RR, ma il risultato è diverso. Il primo obiettivo perseguito dai tecnici di Schiranna è stato quello di togliere più peso possibile alla moto per rendere più efficace la frenata e più veloci i cambi di direzione. La Brutale più estrema di sempre vanta prestazioni dinamiche mai ottenute prima, grazie a una serie di interventi che si sono concentrati su ciclistica e dotazione tecnica.

In tiratura limitata di 150 esemplari e al prezzo di 39.900 euro, MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring con i suoi 208 CV può raggiungere i 300 km/h. Il motore da un litro è stato omologato Euro 5 e in configurazione «pista» aumenta la potenza fino a 215 CV. Il peso a secco è di 183 kg ma scende a 177 kg con il kit racing.

Tra gli accorgimenti adottati, anche quello dei cerchi in carbonio di ultima generazione, sviluppati con il partner BST. Un altro elemento che distingue MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring è racchiuso nel kit a corredo di ciascun esemplare, ovvero un sistema di scarico completamente in titanio, sviluppato sulla base dell’esperienza Superbike dal partner Arrow. Invece del consueto schema 4-in-1 in questo caso per scelta tecnica è stato realizzato un 4-in-2 (con l’accoppiata dei cilindri 1-2 e 3-4), con il collettore primario molto lungo per sviluppare quanta più coppia possibile.

Anche l’aerodinamica è molto curata, in particolare con una piccola ala con funzione deportante che ha l’aspetto di un compatto cupolino, a filo del gruppo ottico anteriore. Questa ha il compito di aumentare il carico sull’avantreno alle alte velocità, contribuendo insieme agli altri elementi aerodinamici a migliorare la dinamica di guida.

Non poteva mancare una colorazione specifica su base argento metallizzato con pennellate di rosso Nürburgring, sviluppata su una base grafica originale, oltre ad una specifica targhetta posta sulla presa d’aria destra che ne indicherà la numerazione, tra le 150 prodotte.