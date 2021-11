Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì: VERGINE è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ci sono momenti in cui il tuo pensiero obiettivo rivela la tua tremenda maturità. Non sei un sognatore, quindi è difficile condurti in situazioni ambigue. Se al momento hai delle relazioni sentimentali in corso, questo sarebbe un ottimo giorno per fare il punto, ma cerca di non essere troppo freddo.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi il tempo si fermerà e sembrerà persino tornare indietro. Usa questa pausa per riflettere sulle tue domande. Gli indizi astrali sembrano suggerire che stai attualmente risolvendo questioni che riguardano il destino di un’altra persona. Forse dovresti dedicare la stessa quantità di tempo anche a considerare il tuo di destino.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un dono insolito per far sembrare una situazione meno drammatica di quello che è in realtà. Con l’energia astrale di oggi, assisterai a crisi di ogni tipo. Sarai tu quello che rassicurerà le persone ed sarà in grado di riassumere la situazione obiettivamente senza panico o esagerazione. Questo, unito alla tua leggendaria calma, è un’ottima combinazione!

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Negli ultimi giorni potresti esserti sentito un pò frustrato nelle tue iniziative. O ostacoli esterni (come eventi che hanno causato ritardi) o restrizioni interiori (come la tua apatia) rappresentavano una chiara sfida. Prima di poter fare progressi reali, alcune questioni devono essere risolte. Il giorno a venire potrebbe darti l’opportunità di risolvere finalmente questi problemi!

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un’idea particolarmente brillante potrebbe stimolarti a fare grandi cambiamenti. Forse ora vedi le cose in bianco e nero e sei un pò troppo rigido nelle tue decisioni, ma le risposte che adesso ti sembrano giuste, domani probabilmente non saranno più valide, perché potrebbero emergere delle informazioni che prima non avevi. Ti conviene dormirci su e se tra un paio di giorni le tue opinioni non saranno cambiate, capirai di aver preso la decisione giusta! Oggi ti piacerebbe fare micio micio tra le braccia del partner, fare colazione a letto e leggere lo stesso giornale… invece ti tocca alzarti e affrontare questo giovedì di lavoro! Meglio non pensarci, dopodomani ti aspetta il weekend. Faccia a faccia con una persona del passato e invece no, il cuore batte ancora: e che ne direste di rilanciare? Buona giornata sul lavoro per chi osa e non si lascia blindare o impaurire da eventi contrari. Colleghi ammutoliti per una notizia non bella sul fronte aziendale, ma se sei sicuro delle tue ragioni perché non indire proteste? L’unione fa la forza, e la storia è piena di esempi che l’hanno avuta vinta… non lasciarti abbattere, almeno provaci!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Abbi il coraggio di esprimere le vostre idee senza temere il ridicolo. Questo è ciò che la configurazione planetaria ha da dirti oggi. Questo è esattamente quello che ti piace, perché la paura del ridicolo è generalmente la tua rovina. La sfida per te è dire ciò che pensi chiaramente senza prendere in prestito le idee degli altri. Abbi il coraggio di farlo!

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Questa sarà una giornata stimolante. Ti sentirai benissimo e non avrai problemi a incanalare tutta la tua energia nelle tue attività. Non stupirti se incontrerai qualche resistenza. Per quanto creative siano le tue idee, potrebbero non essere adatte a tutti. In effetti, potresti affrontare una certa ribellione. Sii persuasivo e fai a modo tuo.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Puoi interpretare questa giornata come una domanda aperta su di te. Potresti aver notato alcuni aspetti fisici o psicologici con i quali sei a disagio. Il giorno a venire potrebbe costringerti ad agire per correggere quell’atteggiamento. Farai molto meglio se condividerai le tue preoccupazioni con un amico o un parente.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai sentito il desiderio di scrivere qualcosa, ora è il momento di farlo. Di certo non ti manca l’immaginazione. Il tuo problema potrebbe essere che hai difficoltà a prendere sul serio la tua prosa. Non pensare così seriamente di essere “uno scrittore”. Scrivi e lascia che le persone leggano ciò che scrivi. Un gruppo di scrittori sarebbe un ottimo modo per uscire dal nascondiglio.

Oroscopo del Giorno 4 Novembre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Fai attenzione a non perdere la calma oggi. In questi giorni ti stai dando da fare, anche se la tua natura audace è stata trattenuta da vincoli finanziari e professionali. È inutile intrattenere illusioni grandiose in questo momento. Inoltre, puoi aspettarti alcuni scontri. Se ti viene consigliato di essere più prudente, ascolta il suggerimento.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte le persone possono rimproverarti di essere poco discreto nelle relazioni. Le posizioni planetarie ti aiuteranno ad essere più sensibile. Ti sentirai come se avessi improvvisamente una capacità di ascolto molto maggiore. Che sia vero o meno, gli altri hanno l’impressione che tu non sia più così egocentrico.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti avere qualche forte esitazione durante il giorno. Potrebbe essere necessario nascondere la verità o dirla ad alta voce. Se è così, dì cosa hai in mente. Sarai supportato dai pianeti, che ti aiuteranno a formulare le tue idee in modo da non scioccare le persone. In effetti, potresti persino influenzare alcuni di loro con il tuo punto di vista!