Oroscopo del Giorno 30 Ottobre 2021 Sabato: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 30 Ottobre 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai desiderato modificare qualcosa nella tua vita, fallo ora. L’energia planetaria ti sta dicendo che è giunta l’ora di fare dei cambiamenti concreti. Che il cambiamento che cerchi sia a casa o al lavoro, fisico o emotivo, non aver paura di sconvolgere seriamente lo status quo della tua vita.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il sistema solare rischia di innescare una trasformazione che durerà diversi mesi. Il cambiamento sarà incentrato sui mezzi che utilizzi per realizzarti in termini di carriera e vita amorosa. Se ti senti bloccato dalla tua formazione o educazione, puoi aspettarti di cercare la liberazione da queste inibizioni nei mesi a venire.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nel tuo caso, la frase “punto di svolta” ha un significato. Questa svolta potrebbe prendere la forma di una nuova persona o di un evento chiave che cambierà le cose per sempre. A volte le cose straordinarie di cui sentiamo parlare accadono davvero. Una di queste cose potrebbe succederti nei prossimi mesi.

Oroscopo del Giorno 30 Ottobre 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il cambiamento planetario sarà probabilmente impercettibile oggi, ma avrai diversi mesi per capire come questo cambiamento ti influenzerà. Sentirai un forte bisogno di liberazione. Forse hai bisogno di liberarti dai legami del tuo gruppo. Cambiamento e novità sono nell’aria!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: È un giorno eccellente per te! Sebbene non si verifichino eventi importanti oggi, c’è la promessa di libertà nei prossimi mesi. Sta per verificarsi un cambiamento fondamentale nella tua vita professionale e amorosa. Con il passare dei mesi, puoi aspettarti di essere più visionario, più creativo e forse più ribelle. Sarai molto più efficace rispetto agli ultimi due o tre anni.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può darsi che tu sia tornato profondamente cambiato da un lungo viaggio. Certo, viaggiare cambia in una certa misura tutti, ma nel tuo caso il cambiamento è più profondo. Avrai problemi a tornare alla tua vecchia vita. Potrebbe sembrare troppo limitante per te. Allora, cosa stai aspettando? Cambia!

Oroscopo del Giorno 30 Ottobre 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non devi aspettarti enormi cambiamenti oggi. Il processo che hai iniziato tre o quattro anni fa accelererà leggermente. Stai cambiando gli ormeggi della tua identità, le idee che ti rendono sicuro di chi sei. La tua famiglia, il tuo background e la tua istruzione non contano più tanto quanto le tue basi spirituali.

Se sei nato dal 4 al 10 giugno con Mercurio molto positivo puoi contare su un sex- appeal capace d’incantare chiunque. Se sei single puoi pensare di conquistare chi hai nel tuo cuore da diverso tempo: non ti beare della tua teorica forza di seduzione, ma metteti alla prova sul campo. E soprattutto prova a dimostrarti più altruista e meno narcisista! (Vale per le donne, ma soprattutto per i vanitosissimi uomini!).

Competenza, rigore, senso di responsabilità: in campo lavorativo dimostri queste qualità e sbaragli facilmente ogni concorrente o avversario che ti si mette davanti.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per comprendere il cambiamento che sta avvenendo oggi, devi guardare gli eventi da una prospettiva divera. Un lento processo di liberazione sta prendendo slancio. Nei prossimi mesi non rifiuterai l’opportunità di liberarti di una parte opprimente del tuo passato. Ti libererai dei tuoi vecchi complessi e ne uscirai rinnovato. Non allarmarti se i rapporti familiari ne soffriranno un pò. Il disagio è solo temporaneo.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se ti senti soffocato dalla tua relazione d’amore, se ritieni che manchi di brio o sia troppo monotona, allora perché non liberartene? L’energia planetaria di oggi ti aiuterà a trasformare in realtà anche le tue idee più folli. A partire da oggi, ti verrà chiesto di essere più deciso.

Oroscopo del Giorno 30 Ottobre 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa giornata dovrebbe essere abbastanza positiva. Inizierai a sentire il minimo accenno dell’inizio di un grande cambiamento. Questa nuova fase durerà sette mesi. Man mano che progredisce, troverai una maggiore libertà di espressione. Puoi aspettarti di cambiare marcia su argomenti che eri solito evitare in passato. Nei prossimi mesi potrebbe sorgere qualche attrito con i fratelli.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I dolci venti del cambiamento stanno soffiando nella tua vita in questo momento. Hai una sensazione di novità e un atteggiamento aperto verso il mondo. Alcuni eventi esterni ti danno l’impressione che stai avanzando in maniera concreta verso una nuova vita. Puoi aspettarti delle piacevoli sorprese.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai incontrato delle persone strane che hanno fortemente influenzato il tuo atteggiamento nei confronti del tuo matrimonio o della tua relazione. Alcune persone ti hanno spinto verso una maggiore libertà. Queste persone sono state influenzate dagli allineamenti planetari, ma non è per questo che devi farlo anche tu. La libertà o la mancanza di essa è del tutto soggettiva.