Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Oggi ti senti piuttosto teso e dai la colpa alla noia e al malcontento della tua vita attuale. Potresti trascorrere gran parte della mattinata sognando ad occhi aperti, facendo piani oltraggiosi per sfuggire a ciò che vedi come un ostacolo. Mentre lo fai potresti scoprire un’idea che non è solo attraente ma anche praticabile. Considerala attentamente nei prossimi giorni. Potresti volerla mettere in pratica!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Hai intenzione di ascoltare un sermone, una conferenza o un discorso di qualche tipo oggi? Non sorprenderti se ciò che dice l’oratore risulta essere più aria fritta che informazioni utili. Probabilmente è più interessato a sfogare i sentimenti che a spiegare i fatti. Anche le opinioni possono essere preziose, quindi ascoltale. Prendi tutto con le pinze finché non avrai verificato i fatti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei dell’umore giusto per l’amore, ricorda di essere sensibile ai bisogni del tuo partner e di dare molto amore in cambio. Non dimenticare che le vecchie riserve di champagne e cioccolato funzionano ancora! O un bagno caldo di bolle, che sicuramente allevierà qualsiasi tensione!

Se sei single il tuo gusto per l’avventura può esprimersi al massimo grado questa giornata. Con il team Luna/Venere/Marte/Giove positivo, ti azzardi a conquistare cuori di ferro e cuori chiusi con il chiavistello! Questo specie se sei nato in novembre e poi dal 17 al 20 dicembre.

Sul lavoro sei disciplinatissimo e programmato per dare risultati straordinari, soprattutto se festeggi il compleanno dal 25 al 30 di novembre, il pianeta più legato alla realizzazione professionale Saturno, è dalla tua parte!

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐ EXCELLENT:Ti senti sul punto di esplodere? La tensione potrebbe essersi accumulata durante la settimana! Se non stai attento, potresti prendertela con chi ti è più vicino. Vai a fare esercizio fisico o pulisci la casa. Impegnati in qualsiasi tipo di attività fisica e stimola le endorfine per sentirti di nuovo bene. La vita è troppo breve per sprecarla nello stress!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I sogni oscuri possono perseguitare il tuo sonno e farti svegliare nella notte. I sogni probabilmente non rappresentano altro che le tue preoccupazioni, paure e frustrazioni che hai attraversato nell’ultima settimana. Uno studio più approfondito di cosa significano per te i simboli potrebbe essere illuminante. Prendine nota!

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Una donna, forse tua madre, potrebbe farti visita oggi. Potrebbe non essere di buon umore, quindi forse faresti meglio a portarla fuori in pubblico dove dovrà mantenere un pò di autocontrollo. In caso contrario, potresti prepararti per un rimprovero per qualcosa che sembra irrilevante. Disinnesca la situazione incoraggiandola a parlare di ciò che la preoccupa davvero. Probabilmente non sei tu il problema.

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’era un compito che avresti voluto completare ormai e che è stato ritardato per motivi al di fuori del tuo controllo? Non ossessionarti. Non è colpa tua e non puoi farci niente. Trova qualcos’altro da fare in modo che i pensieri non si insinuino sul resto. Meglio ancora, esci con un amico. Se l’Universo avesse voluto che quel compito fosse completato, sarebbe stato così!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo partner potrebbe essere preoccupato perché un membro della famiglia è malato. Questo potrebbe distrarlo molto. Se questo è un partner d’amore, offri comprensione, ma non aspettarti gratitudine. Se si tratta di un partner commerciale invece, potresti dover affrontare un carico di lavoro più pesante durante la prossima settimana. Il membro della famiglia riprenderà, ma il tuo partner non sarà molto buono con nessuno fino ad allora.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Il traffico nel tuo quartiere potrebbe essere congestionato al di là di qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima. Forse un incidente o dei lavori stradali stanno bloccando la strada. Potrebbe essere quasi impossibile arrivare ovunque in auto, anche al supermercato. Se devi uscire, cammina o vai in bicicletta o potrebbe volerci un’ora per fare ciò che normalmente richiederebbe pochi minuti. Meglio ancora: resta a casa!

Oroscopo del Giorno 14 Ottobre 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Negli ultimi anni ti sei reso conto che sia tu che il percorso di vita che hai scelto state cambiando. Non è sempre stato facile per te, perché a volte significa dire addio a parti di te a cui sei piuttosto affezionato. Oggi la tensione della scorsa settimana potrebbe arrivarti. Sciogli la tensione. Vai a fare esercizio, fai shopping o pulisci la casa. Tieni sotto controllo le emozioni.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Hai deciso di dare una pulizia accurata alla tua casa? Potresti essere andato al negozio e aver comprato ogni tipodi detergente. Sei determinato a non mollare finché la casa non sarà immacolata. Usa detergenti naturali, se possibile. Le sostanze chimiche potrebbero sembrare particolarmente fastidiose oggi. Secondo, non provare a fare tutto adesso. Prenditi cura del peggio e poi lascia il resto per domani.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei romantico per natura, ma oggi probabilmente sei più interessato alla sensualità che alle rose e allo champagne. Anche l’idea della seduzione ti sembra troppo insipida in questo momento. Sei più incline all’azione. Questo va bene se anche il tuo partner è nello stesso stato d’animo. Usa la tua intuizione per giudicare!