Oroscopo del Giorno 1 Ottobre 2021 Venerdì: SAGITTARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 1 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi puoi ottenere molte cose. L’energia è molto alta. Fai attenzione a non manipolare gli altri. A nessuno piace ricevere ordini, quindi sii delicato. Cerca di non ostentare una conoscenza superiore. Le persone se ne risentiranno per questo anche se le tue intenzioni sono buone (e hai ragione).

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi ti sentirai forte, quindi usa questa energia per portare avanti qualsiasi progetto e andare avanti nel gioco. Sei sicuramente il sovrano di tutto ciò con cui entri in contatto. Ma anche i buoni governanti possono perdre lo scettro. Alla gente non piacciono i leader arroganti. Non dare per scontato che qualcuno abbia torto solo perché non è d’accordo con il tuo punto di vista.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Immergiti in profondità in te stesso oggi. Porta più del tuo spirito nel tuo universo. Vai più in profondità oggi invece di fluttuare in superficie. Sarai riccamente ricompensato da ciò che scoprirai. Un commento a caldo può portare a una conversazione straordinaria.

Qualche piccola baruffa passeggera, se vivi in una coppia stabile, non incrina la serenità della vostra unione, specie se festeggi il compleanno dal 5 al 12 di dicembre. Vivi l’amore in spensieratezza come solo tu sa fare, ma mettendoci sempre quel pizzico di buon senso, che il passaggio di Saturno in Aquario, pianeta della razionalità, ti infonde. Sul lavoro, ogni performance che sarai chiamato a interpretare sarà brillante e avrà il marchio inconfondibile della tua personalità!

Oroscopo del Giorno 1 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Immergiti nella profondità di te stesso oggi. Porta più del tuo spirito nel tuo universo. Renditi conto che se rimani concentrato su un argomento puoi estrarne tanta conoscenza. Vai più in profondità oggi invece di fluttuare in superficie. Sarai riccamente ricompensato da ciò che scoprirai. Un commento a caldo può portare a una conversazione straordinaria.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi sembra esserci un’atmosfera piuttosto aggressiva. Le cose potrebbero surriscaldarsi un pò, quindi preparati a esplosioni di energia intensa che ti arrivano dagli altri. Se sei tu a distribuirla, assicurati di essere pronto a riceverla subito. Sei molto più sensibile di quanto sembri.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue parole hanno un impatto enorme oggi, quindi pensa prima di parlare. È facile ferire i sentimenti degli altri se non li prendi in considerazione. Cerca di stare attento in qualsiasi conversazione telefonica e verifica sempre di essere stato chiaro, soprattutto quando dai indicazioni. Vai più in profondità oggi invece di fluttuare in superficie. Le persone si apriranno con te.

Oroscopo del Giorno 1 Ottobre 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente avrai delle esperienze intense oggi. Quindi cos’altro c’è di nuovo? Sempre più persone sono ricettive alla tua natura profonda e investigativa e vogliono unirsi a te nella tua ricerca. Collabora con le persone a questo livello di intensità e crea legami forti che dureranno a lungo dopo che l’energia della giornata sarà scomparsa.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La forza potrebbe non essere una parte normale della tua natura, ma se c’è un giorno in cui ti senti a tuo agio è proprio questo. Quando è troppo è troppo. Assumi il controllo delle tue azioni e la responsabilità delle conseguenze. Usa questo giorno per aumentare la tua fiducia e agire con sicurezza in tutti i tuoi rapporti. O lo vuoi o non lo vuoi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai bisogno di fare un serio lavoro investigativo, oggi è il giorno giusto per cominciare. I tuoi poteri di concentrazione sono più forti del normale e sei più interessato a ciò che si trova sotto la superficie. Se sospetti sulle azioni o le motivazioni di una persona, questo sarebbe un buon giorno per chiamarla. Assicurati che entrambi siate onesti.

Oroscopo del Giorno 1 Ottobre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai un’enorme quantità di vitalità fisica oggi, quindi usala in modo costruttivo. Ascolta più attentamente le cose intorno a te: le persone, la musica, le parole e persino gli uccelli. Oggi coglierai i significati più profondi in questi suoni e li sentirai risuonare nel tuo io più profondo. Abbraccia una sensazione di unità con le persone e i luoghi intorno a te.

SCORPIONE ⭐ EXCELLENT:Hai un grande potere oggi, quindi usalo con saggezza. A nessuno piace un bullo. Non ricorrere a tattiche da scuola elementare. Fatti amici, no nemici. Usa la tua forza e le tue capacità di leadership per aiutare gli altri invece di litigare con loro. Le cose potrebbero diventare piuttosto tese e il vulcano che c’è in te potrebbe eruttare.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Ci sono lezioni importanti da imparare oggi, quindi ascolta attentamente. Potresti aver pensato che le altre persone debbano crescere. Anche se non hai detto loro quelle parole direttamente, le hai pensate. Capisci ora che forse sei tu quello che ha bisogno di crescere un pò. Non cancellare le persone così in fretta. C’è qualcosa di importante da imparare da tutti.