Cliff House India: abitare l’acqua tra spazio e pace zen

Cliff House India

Abitare l’acqua

A Cliff House India, una sensazione eterea di totale senso di spaziosità e pace zen

Cliff House India è situata a Kerala nel cuore, di una piantagione di palme da cocco. Questa casa è arroccata su una scogliera dalla quale si gode di una incredibile vista panoramica sulla spiaggia e sul Mar Arabico.

La forma stessa di Cliff House deriva da una risposta “emotiva” ed audace al sito sulla quale sorge. Un muro obliquo di cemento a strapiombo sul mare, lungo 45 m, sostiene un unico tetto a baldacchino triangolare, che si protende verso l’orizzonte senza barriere tra mare, aria e cielo.

Cliff House India è stata progettata tenendo sempre presente la vista panoramica a 180 gradi sul mare. Solo la metà dei 1.400 mq di superficie edificata è in realtà definita da quattro mura. Il resto è mantenuto aperto ed intelligentemente permeabile agli elementi.

Sul tetto principale sono state predisposte ampie sporgenze per proteggerlo dal violento sole occidentale e dalla pioggia monsonica. Poiché grandi distese di vetro intrappolano il calore, è stato ideato un sistema di persiane scorrevoli e pieghevoli in legno a lamelle per porte e finestre per far passare la fresca brezza marina.

Entrando a Cliff House India, il voluminoso foyer a pianta aperta, incornicia l’ampia piscina a sfioro, che sembra riversarsi sul bordo della scogliera ed è affiancato su entrambi i lati da stanze, collegate al livello superiore da un passaggio pedonale. Il tetto a baldacchino principale è rivestito nella parte inferiore interamente con legno ecologico che compensa le grandi distese di pavimenti in kota, cemento e cemento levigato.

L’India è un luogo caotico e frenetico, ma quando si entra in questa casa si viene sopraffatti da una sensazione molto eterea di totale senso di spaziosità e pace zen.