Reykjavik Islanda: la prima città del mondo dove vivere senza stress

Reykjavik Islanda

Reykjavik Islanda candidata come migliore città del mondo per vivere senza stress

Reykjavik è la città più grande e la capitale dell’Islanda, l’isola più a nord del continente europeo ad un passo dal Circolo polare artico, che con i suoi 200.000 abitanti sparsi nell’area metropolitana raccoglie i due terzi dell’intera popolazione islandese.

Oggi Reykjavik è una capitale vivace e dinamica, che ha saputo riprendersi dopo la crisi del 2008 che ha colpito duramente l’Islanda, e che sta sviluppando in modo molto virtuoso la sua capacità di attrarre turisti da tutto il mondo. Ma non solo! Reykjavik pare sia anche la migliore città del mondo per vivere serenamente!

Ecco perchè:

Secondo gli studi di Vaay (società specializzata in prodotti per il benessere e la bellezza) il primo fattore che attribuisce a Reykjavik il primato di città senza stress riguarda la politica: l’impegno nel garantire l’inclusione, per esempio in termini di sicurezza e uguaglianza di genere e di razza.

Da non dimenticare poi l’importanza che ha lo stretto contatto con la natura e quindi i dati ambientali: per esempio i livelli di inquinamento o di traffico. Non hanno dimenticato il denaro dato che spesso è causa di stress: hanno tenuto conto dei tassi di disoccupazione e dei redditi medi delle mete prese in esame.

Infine non poteva mancare la salute: in questo caso lo studio ha considerato le politiche di accesso all’assistenza sanitaria e quindi anche il modo in cui le città hanno risposto alla pandemia.

A seguire le città di: Berna, in Svizzera, Helsinki in Finlandia, Wellington in Nuova Zelanda, Melbourne in Australia, Oslo in Norvegia, Copenaghen in Danimarca, Innsbruck in Austria, Hannover in Germania e, per finire Graz: un’altra piccola e bellissima cittadina austriaca con un centro storico patrimonio Unesco.

Ma se invece di trasferirvi, volete pensare per ora ad un breve viaggio, ecco le cose da non perdere una volta arrivati nella capitale!

La prima tappa in un viaggio a Reykjavik non può che essere il suggestivo quartiere della “Vecchia Reykjavik” il cuore del centro storico della città e la parte più antica dell’area urbana, dove si trovano i musei più importanti e gli edifici governativi. In questa zona si trova anche il Tjornin, il laghetto al centro di Reykjavik dove si possono osservare gli uccelli migratori e i meravigliosi cigni reali che abitano le sue acque, che durante l’inverno viene trasformato in una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio all’aperto.

I musei da non perdere sono senza dubbio il Museo nazionale, il più grande e importante museo della capitale e il Museo d’arte di Reykjavik, un’istituzione organizzata su tre siti che permette di avere un’istantanea sull’arte contemporanea in quest’isola, grazie a numerose mostre e installazioni di molti artisti islandesi e un apparato didattico di ottimo livello.

Dopo un bel pranzo vi consigliamo una bella passeggiata lungo la Skolavordustigur, la principale via dello shopping e dei locali più interessanti della capitale, famosa per le numerose gallerie d’arte che si trovano lungo tutto il suo tragitto. L’attrazione principale e imperdibile si trova proprio alla fine di questa strada: la vertiginosa Hallgrímskirkja, la gigantesca chiesa luterana della città.