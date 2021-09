Oroscopo del Giorno 10 Settembre 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 10 Settembre 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi i membri della tua famiglia potrebbero essere poco onesti con te Ariete, in particolare per quanto riguarda il lavoro in casa. Non stupirti se sentirai delle scuse! Questo potrebbe essere irritante, ma non lasciare che ti colpisca. Lascia stare le faccende. Fai qualcosa che ti piace. È più divertente che portare fuori la spazzatura.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: La nuova giornata esordisce con Venere in Bilancia, segno per te molto congeniale, che esalta la tendenziale e riconosciuta generosità leonina e il tuo carattere socievole. In famiglia sei un autentico punto di riferimento di amabilità e di comprensione. Il Sole, Marte e Mercurio, ti consentono di usare parole di razionalità e buon senso, specie se appartieni alla seconda e terza decade del segno. Godi di uno stato di salute ottimale con Sole e Marte che ti proteggono.

Con Venere in angolo astrologico stupendo avrai modo di costruire una magica intesa col partner fisso o occasionale che sia. Incontri esplosivi rinfocolano i tuoi entusiasmi se sei single, grazie a un passionale Marte in Vergine.

Molti pianeti sono a tuo favore e stimolano la competizione sul lavoro, il gusto di far vedere la tua bravura. Ma, fai attenzione! In questa giornata, Urano ti dà eccessiva sicurezza, il che potrebbe farti sbagliare qualcosa…

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe esserci confusione, agitazione e turbamento nell’aria oggi. Potrebbero esserci discussioni e incomprensioni tra amici e familiari. Cerca di non mettere benzina sul fuoco. Se una persona si sta scaldando un pò, ascoltala e basta. Sii comprensivo ed empatico invece di provare a dimostrare che hai ragione, soprattutto se ce l’hai!

Oroscopo del Giorno 10 Settembre 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler iniziare un nuovo progetto creativo Toro, e diverse idee potrebbero fluttuare nella tua mente. Tuttavia, potresti non essere in grado di decidere quale ti piace di più o come trasformarla in realtà. Siediti ed elenca le possibilità e poi fai qualcos’altro. Pensaci di nuovo domani. Potrebbe essere difficile rimanere concentrati su qualsiasi cosa in questo momento.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente avventuroso, Vergine. Potresti essere tentato di prendere parte ad avventure rischiose come le escursioni nella natura selvaggia. Ma non è un buon giorno per farlo. Pianifica un viaggio per il prossimo futuro, se lo desideri, ma oggi è meglio sublimare la tua natura avventurosa leggendo thriller, guardando film di spionaggio o esplorando luoghi vicino a casa.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non è una buona giornata per pianificare o fare un viaggio in aereo, Capricorno. Aspetta qualche giorno se puoi. Tuttavia, se devi confermare i piani ora, viaggia leggero, controlla tutte le disposizioni per l’alloggio e l’auto a noleggio prima di partire e raccogli i numeri di telefono di coloro che intendi incontrare. Altrimenti potrebbero verificarsi confusione, ritardi e bagagli persi. Prendi un libro, musica e cioccolato!

Oroscopo del Giorno 10 Settembre 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Alcune attrezzature a casa che di solito dai per scontate potrebbero andare in tilt oggi, Gemelli. Più di una macchina potrebbe non funzionare come al solito. Questo potrebbe rivelarsi frustrante, ma non essere impaziente. Chiama un professionista o le cose potrebbero diventare ancora più complicate di quanto non siano già.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti esserti messo alla prova con troppo entusiasmo negli ultimi giorni Bilancia, e oggi potresti svegliarti con tanti dolori muscolari. Dovresti continuare ad allenarti, ma abbassa il ritmo. Dimentica jogging e aerobica. Scegli un pò di yoga o di tai chi, che miglioreranno la forma fisica con il minimo sforzo. Se puoi, immergiti in una vasca calda stasera.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT:Malfunzionamenti da parte di computer, bancomat e sistemi telefonici potrebbero interferire con le transazioni finanziarie di oggi, Acquario. Potrebbe essere necessario pagare gli acquisti alla vecchia maniera: contanti o assegni. Questo non è il giorno giusto per iniziare o completare importanti transazioni finanziarie. C’è troppa confusione in questo momento. Aspetta qualche giorno.

Oroscopo del Giorno 10 Settembre 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT:Le tue apparecchiature di comunicazione potrebbero non funzionare bene oggi, Cancro. Se hai assolutamente bisogno di raggiungere qualcuno, forse la cosa migliore da fare è salire in macchina e fargli visita se vive nelle vicinanze. In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere che tutto funzioni di nuovo. Tieni duro e non rinunciare alla tecnologia.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi inquietanti riguardanti un amico potrebbero renderti un pò confuso, Scorpione. La situazione non è qualcosa che ti saresti aspettato, quindi tu e gli altri cercherete di dargli un senso. Dovrebbe risolversi nei prossimi giorni. Nel frattempo, guarda la realtà obiettivamente. Potresti anche voler pensare a qualcos’altro.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire un forte bisogno di stare con gli amici Pesci, ma una volta che li cercherai, potresti non goderti molto la loro compagnia. Qualcuno è di cattivo umore e stare con questa persona potrebbe rovinarti la giornata. Potrebbe essere meglio prenderti un pò di tempo per te, magari fare un allenamento. Questo ti permetterà di fare un pò di esercizio e anche di aumentare la fiducia in te stesso.