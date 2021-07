Classifica zodiacale Estate 2021 Vergine: seconda posizione

Classifica zodiacale Estate 2021 Vergine stilata da Excellent Magazine

Si prevedono progetti, amici, e un ritorno alla calma! Il Sole nel settore sociale fino al 22 luglio, porta un periodo estivo pieno di uscite amichevoli e progetti! Sei all’apice del tuo fascino e del tuo potere intellettuale. Giove permette un’evoluzione nella tua vita coniugale e promuove la tua sfera professionale. Dal 23 luglio, il Sole nel Leone accentua il ritorno alla calma, Venere nel segno della Vergine assicura la serenità. Assapora quest’atmosfera di gentilezza e delicatezza.

Classifica zodiacale Estate 2021 Vergine: Amore

Durante il mese di giugno, Venere è molto positiva soprattutto per le coppie. Per quanto riguarda invece i single, l’arrivo di Giove nel segno dei Pesci potrebbe far si che possiate conoscere una persona molto interessante.

Non è detto però che riuscirete a creare un legame sentimentale con questa persona, ma sicuramente nascerà una bella amicizia almeno inizialmente. Verso la fine dell’anno poi questa relazione potrebbe trasformarsi e diventare qualcosa di più!

Classifica Zodiacale Estate 2021 Vergine: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, sfruttate l’estate per poter tornare nel mondo del lavoro e prefiggervi degli obiettivi anche a lungo termine. Soprattutto cercate di accontentarvi, almeno inizialmente, potrete sicuramente avere maggiori opportunità in futuro.