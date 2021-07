Classifica zodiacale Estate 2021 Toro: terza posizione

Classifica zodiacale Estate 2021 Toro stilata da Excellent Magazine

Si presenta una bella atmosfera nei rapporti e nelle dinamiche famigliari. Lo stato d’animo è buono quest’estate, ti esprimi con disinvoltura, soprattutto dal 13 fino al 28 luglio. I pianeti legati all’amore saneranno la tua vita famigliare. Marte energizza la sensualità ma con un leggero eccesso, quindi non lasciarti coinvolgere dal tuo ego. Questi mesi estivi rappresentano delle sfide, non rimuginare sui tuoi piaceri: a te piace anche ciò che ti scuote un pò.

Classifica zodiacale Estate 2021 Toro: Amore

Chi è incoppia, in questi mesi estivi avrà modo di consolidare la propria storia d’amore, facendo anche qualche viaggio. Attenzione però, visto che alla fine dell’estate Venere andrà in Scorpione e dunque in opposizione al vostro segno. Questo potrebbe decretare delle complicazioni come litigi e anche insoddisfazioni nella vita di coppia.

Classifica Zodiacale Estate 2021 Toro: Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale, sono in arrivo per molti di voi delle buone notizie e anche dei miglioramenti a livello economico.

Ovviamente tutto ciò che avverrà, sarà frutto del vostro lavoro e ricordatevi che nessuno vi regalerà niente. Se siete in cerca di un’occupazione in questi mesi estivi non esitate a fare i colloqui professionali, anche in alcuni settori dove non avete avuto modo di fare esperienza.