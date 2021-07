Classifica zodiacale Estate 2021 Capricorno: settima posizione

Bene sia per i liberi professionisti che per i dipendenti. I primi saranno certamente favoriti dall’arrivo di nuovi clienti, i secondi da un consolidamento del contratto che da determinato potrebbe diventare indeterminato o comunque con un aumento delle ore previste dal precedente contratto.

Per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale , in vista cambiamenti positivi, promozioni, traguardi ed entrate.

Ti misurerai con gli altri per poi fare un’introspezione ricca di emozioni! Mercurio in Gemelli, nel settore della tua vita quotidiana, è ideale per generare discussioni e contatti. Il tuo spirito è forte, intuitivo e cooperativo. Dovrai riflettere sulle tue necessita intime e finanziarie: cosa vorresti vivere intensamente? Se sarai astuto finanziariamente durante questi mesi, potrai vivere un periodo con pochi disturbi e contrattempi.